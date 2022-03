Deep Water: dove vedere il nuovo film con Ben Affleck

Deep Water, in italiano Acque profonde: è questo il titolo del nuovo film del regista britannico Adrian Lyne (già noto per Flashdance, 9 settimane e mezzo, Attrazione fatale e Proposta indecente, tra gli altri) che debutterà a marzo su Prime Video. Nel cast spicca il nome dell’attore Ben Affleck, che ricopre il ruolo del protagonista accanto ad Ana de Armas.

Il film, di genere thriller erotico, è basato sull’omonimo romanzo di Patricia Highsmith, prolifica scrittrice noir statunitense scomparsa nel 1995. Non è la prima volta che i romanzi dell’autrice finiscono sul grande schermo. Anzi, ci sono alcuni precedenti eccellenti: l’esordio di Highsmith, Sconosciuti in treno, fu adattato per il cinema anche da Alfred Hitchcock. Deep Water si preannuncia interessante anche perché si tratta della prima pellicola diretta da Lyne venti anni dopo il successo planetario dei suoi film più acclamati. Le aspettative, insomma, sono alte.

La trama: di cosa parla Deep Water

I protagonisti di Deep Water sono Vic e Melinda Van Allen, marito e moglie. La coppia abita a New Orleans e sta vivendo un periodo complesso, dato che il loro matrimonio sembra essere messo in crisi da crescenti risentimenti, gelosie e sospetti.

Nella dinamica di coppia si susseguono provocazioni, giochi psicologici e scene bollenti. Il rapporto tra i due coniugi ricorda un gioco perverso tra gatto e topo, in cui il confine tra complicità e crudeltà, tra divertimento e ripicca, si assottiglia sempre di più. La situazione precipita improvvisamente quando i flirt extra-coniugali di Melinda iniziano a sparire nel nulla.

La trama, avvincente e sensuale, cattura l’attenzione degli spettatori guidandoli alla scoperta del limite fino al quale si spingono i protagonisti della storia.

Il libro da cui è tratto il film

Il libro da cui è tratto il film è pubblicato in Italia dalla casa editrice La Nave di Teseo con il titolo Acque profonde. Come detto, l’autrice è Patricia Highsmith: nata in Texas nel 1921, ha trascorso la maggior parte della sua vita in Francia e Svizzera. Uno dei personaggi letterari per cui è più famosa è Tom Ripley, protagonista di una fortunata serie di romanzi e film.

Il libro Acque profonde, tra l’altro, era già stato usato come base per un omonimo film uscito nel 1981 e diretto da Michel Deville.

Il cast: chi recita in Deep Water

Oltre a Ben Affleck e Ana de Armas, che interpretano rispettivamente Vic e Melinda, il cast del film include anche Tracy Letts, Rachel Blanchard, Dash Mihok, Lil Rel Howery, Jacob Elordi, Finn Wittrock e Kristen Connolly.

Quando e dove vedere Deep Water

Il film Deep Water (Acque profonde) sarà disponibile su Prime Video dal 18 marzo 2022, in contemporanea in Italia e negli altri Paesi del mondo in cui è disponibile il servizio, eccetto Stati Uniti, Cina, Russia e Medio Oriente.

Abbonati a Prime Video per vedere Deep Water con Ben Affleck