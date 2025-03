Gemini, la funzione Deep Research arriva anche sulla versione gratuita

Fonte foto: Mehaniq / Shutterstock

Google potrebbe presto estendere la funzione “Deep Research” di Gemini, attualmente disponibile solo per gli abbonati a Gemini Advanced, anche agli utenti della versione gratuita.

Questa mossa permetterebbe a un pubblico più ampio di usufruire di uno strumento potente per l’analisi approfondita di informazioni provenienti dal web. Deep Research, infatti, è progettato per affrontare compiti di ricerca complessi scomponendoli, esplorando il web per trovare risposte e sintetizzando i risultati.

Deep Research “Freemium” per tutti

Secondo recenti scoperte provenienti da oltreoceano, Google starebbe preparando il rilascio di una versione “freemium“ di Deep Research per tutti gli utenti. L’analisi del codice della versione beta 16.8.31 dell’app Google, fatta dagli sviluppatori di Android Authority, ha rivelato stringhe che suggeriscono questo prossimo aggiornamento.

Come già avvenuto in passato con altre funzionalità, come Gemini Live e l’analisi dei file caricati su Gemini dagli utenti, Google potrebbe decidere di rendere disponibile una versione limitata di Deep Research agli utenti non paganti.

Sarà una versione freemium, probabilmente, e avrà delle limitazioni rispetto all’esperienza completa offerta agli abbonati a Gemini Advanced, ma si tratta comunque di un vantaggio gratuito per milioni di utenti non paganti.

Cosa può fare Gemini con Deep Research

Deep Research è uno strumento che consente di ottenere risposte approfondite grazie alla capacità di esplorare il web e sintetizzare informazioni da diverse fonti. La funzione, basata su Gemini 1.5, genera report completi di citazioni, che possono essere consultati direttamente nell’interfaccia di Gemini o esportati su Google Docs per ulteriori modifiche.

Può essere utilizzato per diverse attività, come l’analisi competitiva dei concorrenti per un nuovo prodotto, incluse offerte, prezzi, marketing e feedback dei clienti, o la due diligence di un’azienda, analizzando la storia dei finanziamenti, il team e l’ambiente competitivo.

Deep Research può approfondire i concetti confrontando e contrapponendo concetti chiave, identificando le relazioni tra le idee e spiegando i principi sottostanti, può confrontare prodotti in base a caratteristiche, prestazioni, prezzo e recensioni dei clienti.