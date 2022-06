Dell lancia un monitor 4K con una super webcam integrata

Il nuovo monitor per conferenze Dell UltraSharp 32 4K dotato di webcam Sony 4K HDR integrata visto al CES lo scorso gennaio è entrato nella fase di pre-ordine. Dell, con questo nuovo monitor, palesa l’ambizione a rappresentare una valida alternativa allo Studio Display di Apple. Che sia questa la sua vocazione, appare chiaro dal supporto all’utilizzo di due computer contemporaneamente, così come la presenza della nuova tecnologia IPS Black per una maggiore precisione del colore e un contrasto migliorato.

Il Dell UltraSharp 32 4K Video Conferencing Monitor nasce come schermo per videoconferenze, questo significa che la sua sede naturale sono le grandi sale dei meeting aziendali, dunque orientato al business. Eppure il display da 31,5 pollici e la webcam integrata 4K, un sensore Cmos HDR Sony Starvis, che costituiscono gli asset principali della scheda tecnica, lo rendono uno strumento a tutto tondo, adatto anche al tempo libero, al gioco o allo studio. Ovviamente per chi cerca un monitor top di gamma, perché il prezzo è assolutamente in linea con il profilo tecnico. Ovvero alto.

Dell UltraSharp 32 4K : caratteristiche tecniche

Come anticipato il display da 31,5 pollici ha un rapporto di forma di 16:9, risoluzione 4K, HDR 400, luminosità di 400 nits e ha un pannello LCD di tipo IPS Black. Quest’ultima è una tecnologia recentissima, che permette agli schermi LCD di avere neri molto più profondi, quasi quanto il nero assoluto dei display OLED.

La webcam 4K è integrata e regolabile fisicamente con inclinazione e campo visivo per offrire 65, 78 o 90 gradi, è basata sul sensore HDR Sony Starvis, ha un otturatore di sicurezza per chiudersi quando non è in uso e microfoni a doppia cancellazione dell’eco incorporati. Per la riproduzione del suono, invece, ci sono due altoparlanti da 14 W.

La connettività è garantita dall’Hub USB-C, con alimentazione da 90 W, e dalle porte DisplayPort 1.4, HDMI, Ethernet RJ45.

Dell UltraSharp 32 4K: prezzo e disponibilità

Il monitor per conferenze UltraSharp 32 4K sarà disponibile dalla fine di luglio, al prezzo di listino di 1.599,99 dollari. Un prezzo elevato, certamente, ma per un prodotto più unico che raro.