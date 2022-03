Dell porta i chip Intel di ultima generazione sui laptop XPS 15 e XPS 17

Dell ha appena annunciato la presentazione di due nuovi laptop di fascia premium: il Dell XPS 15 9520 e il Dell XPS 17 9720. Le nuove varianti, dal prezzo ben superiore ai 1.000 euro, sono state dotate di processori Intel di dodicesima generazione Core i5, i7 e i9 Alder Lake e di differenti configurazioni di memoria.

A parte i nuovi chip Intel, le restanti componenti hardware restano le medesime della generazione precedente con la sola eccezione della scheda grafica che, pur essendo identica, viene fatta lavorare ad una potenza leggermente inferiore. I due nuovi laptop Dell sono decisamente sottili e hanno un peso abbastanza contenuto, compreso tra 1,8 e 2,4 chili. Da notare, prima di scegliere il modello, la grossa differenza di display: mentre il 15 pollici è disponibile con schermo OLED, mentre il 17 pollici ha solo lo schermo LCD IPS perché, al momento, non sono ancora disponibili display 4K OLED da 17 pollici per computer portatili.

Dell XPS 15: caratteristiche tecniche

Dell XPS 15 può essere configurato con CPU Intel Core i5, i7 o i9 di 1dodicesima generazione e con 8, 16 o 32 GB di memoria RAM, che è di tipo DDR5, più veloce e dal consumo elettrico inferiore rispetto alle molto più diffuse memorie DD4. Il disco SSD può essere, invece, da 512 GB, 1 o 2 TB.

Il display è OLED 15, 6 pollici di diagonale, FHD+ 1920×1200, 60Hz, non touch, con luminosità di 500 nit e con scheda grafica che può arrivare fino alla Nvidia 3050 Ti. Lo chassis è in alluminio lavorato con poggiapolsi in fibra di carbonio o fibra di vetro. Il peso parte da 1,8 chili per il modello con batteria da 56Wh (è disponibile anche una batteria da 86 Wh).

Le porte disponibili sono due Thunderbolt 4 e una porta USB 3.2 Type-C.

Dell XPS 17: caratteristiche tecniche

Come accennato, il Dell XPS 15 ha un’opzione OLED, mentre l’XPS 17 ancora no. Questo perché i display 4K OLED da 17 pollici non esistono. Il display è dunque un LCD IPS FHD+ con scheda grafica in base alla configurazione: Intel Iris, Intel HD o Nvidia 3050.

Il processore è l’Intel Core i5 o i7 di 12a generazione per le memorie 8 GB (8 GB DDR5), 16 GB (8 GB DDR5) e 32 GB (16 DDR5) mentre l’archiviazione è 512 GB, 1 TB, 2 TB.

Dell XPS 15 e Dell XPS 17: prezzi e disponibilità

Il Dell XPS 15 9520 e l’XPS 17 9720 sono disponibili a partire da oggi negli Stati Uniti al prezzo di partenza rispettivamente di 1.499 dollari (Dell XPS 15) e 1.849 dollari (Dell XPS). Ad aprile arriverà anche un XPS 17 con NVIDIA GeForce RTX 3060.

Al momento non è stata annunciata l’uscita in Italia di questi potentissimi laptop Dell, ma i precedenti modelli con CPU Intel di undicesima generazione sono attualmente in vendita, quindi è molto probabile che anche le nuove versioni arriveranno sul nostro mercato.