DeLonghi, la macchina espresso vintage è al minimo: offerta senza precedenti

Un tocco di classe per l’arredamento della cucina e uno sprint per la tua colazione. La macchina caffè espresso De’Longhi Icona Vintage è infatti capace di coniugare uno stile raffinato e ricercato a un comparto tecnico di tutto rispetto per una colazione degna del miglior bar della tua città.

Una macchina espresso perfetta per gli amanti del buon caffè. L’accoppiata pompa di estrazione + caldaia permettono infatti di bere una bevanda eccellente sotto diversi punti di vista grazie alla sua crema persistente e densa. Non solo: il Cappuccino System manuale è perfetto per montare crema di latte a regola d’arte. Il tutto a un prezzo eccezionale: il doppio sconto garantito da Amazon fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre.

De’Longhi, macchina caffè espresso a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promo disponibile oggi sulla macchina per caffè espresso dello storico marchio italiano è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. La De’Longhi Icona Vintage è infatti disponibile al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto fisso del 40% e al coupon del valore di 8,03 euro.

Sommando i due sconti si ottiene un risparmio superiore ai 100 euro. Acquistandola oggi, la macchina espresso del produttore italiano la paghi poco più di 135 euro.

A questo si aggiunge la possibilità di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono infatti scegliere di pagare in 5 rate a tasso 0. In questo modo la pagherete meno di 28 euro al mese: meno di un caffè al bar al giorno.

De’Longhi Icona Vintage scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Nome omen, avrebbero detto i romani. Già a una prima occhiata, infatti, si comprende facilmente il perché del nome "Vintage". La macchina per caffè espresso De’Longhi è infatti caratterizzata da forme arrotondate e dolci che richiamano gli stilemi del design di diversi decenni fa. Un elettrodomestico retrò che si adatta alla perfezione anche all’interno di cucine in stile moderno.

Sul fronte dell’estrazione del caffè, invece, la macchina espresso De’Longhi in offerta su Amazon impiega le più moderne tecnologie per garantire una bevanda perfetta. Merito, innanzitutto, della pompa a 15 bar e della caldaia in acciaio inox, grazie alle quali è possibile estrarre un caffè cremoso e profumato come quello del bar.

Sulla miscela da utilizzare, invece, avrai completamente carta bianca. Il portafiltro permette di utilizzare sia caffè in polvere sia cialde ESE: potrai così scegliere la miscela che preferirai e potrai poi gettare tutto nella raccolta dell’umido (o utilizzare la polvere per concimare il giardino).

Il montalatte manuale, infine, dà modo di montare una crema di latte soffice e compatta come quella del tuo bar preferito. Potrai così preparare delle ottime bevande a base di latte (cappuccini e latte macchiato, ma non solo) o utilizzare l’acqua calda per tisane, infusi e tè.

