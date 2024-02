Prezzo crollato per la friggitrice ad aria De'Longhi: la paghi pochissimo

Sconto shock per la friggitrice ad aria del produttore italiano. Facile da utilizzare e dotata di un ampio cestello, è perfetta per preparare pietanze per tutta la famiglia.

Fonte foto: Amazon

C’è chi non riesce più a farne a meno. E il perché non è troppo difficile da capire. Le friggitrici ad aria permettono preparare pietanze che piacciono a tutta la famiglia senza troppo impegno e in pochissimo tempo.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Elettrodomestici come la De’Longhi IDEALFRYsconto assurdo garantito da Amazon sono perfette per coloro che non intendono rinunciare a dei buoni piatti ma non sempre hanno tempo da passare ai fornelli. Dotata di un cestello ampio e di comandi intuitivi, permette di preparare pranzi e cene per amici e famiglia in una frazione del tempo. E spendendo una cifra decisamente interessante. Grazie allo , infatti, la pagherete pochissimo: è al prezzo più basso del web.

DeLonghi Idealfry

Sconto esagerato sulla friggitrice ad aria De’Longhi: offerta e prezzo finale

Mai così conveniente. La friggitrice dello storico marchio italiano è infatti disponibile su Amazon al prezzo più basso mai fatto registrare. Merito di uno sconto esagerato del 61% che ti farà risparmiare decine di euro sul prezzo di listino. Acquistandola adesso la paghi 70,11 euro contro i 179,00 euro del prezzo consigliato dal produttore. Il rispario è notevole: ti costa oltre 100 euro in meno.

DeLonghi Idealfry

De’Longhi Idealfry scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Progettata per permetterti di dare libero sfogo alle tue fantasie tra i fornelli nella maniera più semplice possibile. La Idealfry di De’Longhi sfrutta infatti diverse tecnologie per velocizzare la cottura degli alimenti e far sì che gli interventi da parte nostra siano ridotti al minimo.

Sul fronte della cottura, la friggitrice ad aria in offerta su Amazon sfrutta il il sistema di riscaldamento rapido SHS basato su due elementi riscaldanti e una ventola posizionata nella parte alta che diffonde il calore in maniera veloce e uniforme. In questo modo la cottura avverrà in maniera più veloce, con una frittura e una doratura omogenea e perfetta. Il cibo viene infatti "avvolto" dal calore, che permette di ottenere pietanze fragranti all’esterno e morbide all’interno.

Il tutto, in maniera assolutamente intuitiva. La friggitrice ad aria De’Longhi mette a disposizione due programmi di cottura preimpostati per velocizzare le operazioni, ma ha potenzialmente decine di modalità di cottura facilmente selezionabili. Nella parte alta della Idealfry, infatti, troviamo due manopole per scegliere temperatura e durata della cottura: in questo modo potremo facilmente scegliere e cuocere le pietanze come meglio preferiamo.

Grazie all’app dedicata, poi, potremo consultare decine di ricette differenti da realizzare con la nostra De’Longhi Idealfry. Seguendo le indicazioni passo-passo, potremmo cucinare veri e propri manicaretti per amici e famiglia con il minimo sforzo.

DeLonghi Idealfry