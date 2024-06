De'Longhi, la macchina espresso top a prezzo mini: affare per tutti

Fonte foto: Amazon

Il caffè è un piacere; se non è buono che piacere è? Così recitava un vecchio claim pubblicitario di qualche decennio fa. E, per milioni di italiani, preparare e bere un buon caffè è tra i principali piaceri della giornata. Per farlo, però, non si può prescindere da una macchina caffè espresso che ti permetta di preparare un caffè migliore di quello del tuo bar di fiducia.

Con la De’Longhi Magnifica S potrai preparare un ottimo caffè, esattamente come piace a te. La macchina caffè espresso dello storico produttore italiano permette infatti di personalizzare ogni singolo aspetto dell’estrazione del caffè: dalla scelta della miscela alla lunghezza, passando per l’intensità e molto altro ancora. E grazie al montalatte manuale, potrai poi preparare altre decine di bevande per la colazione (e non solo) ogni volta che ne avrai voglia. Il tutto a un prezzo senza precedenti: lo sconto odierno garantito da Amazon è di quelli fuori di testa. Comprando la De’Longhi Magnifica S adesso risparmi diverse centinaia di euro.

De’Longhi, la macchina espresso a prezzo stracciato: sconto e prezzo finale

Mai così conveniente come oggi. Come accennato inizialmente, infatti, la macchina espresso dello storico produttore italiano è disponibile su Amazon con uno sconto senza precedenti, con il prezzo che crolla al livello più basso di sempre.

Comprando la De’Longhi Magnifica S oggi si può approfittare di uno sconto del 46%: la si paga 279,00 euro anziché 519,99 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: prendendola adesso ti costa 240 euro in meno.

De’Longhi Magnifica S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come detto inizialmente, la macchina caffè espresso del produttore italiano fa della personalizzazione il suo vero punto di forza. E non è complicato capire il perché: grazie al macinacaffè ceramico incluso, potrai scegliere personalmente ogni singolo elemento che incide sulla bontà del tuo caffè, partendo dalla tua miscela in grani preferita. Sarai così in grado di macinare i chicchi al momento, scegliendo tra 13 diversi livelli di macinatura, dalla più grossolana a quella più fina.

Utilizzando la manopola di controllo posta al centro della macchina espresso e gli altri pulsanti potrai impostare manualmente sia il livello di intensità dell’estrazione, sia la durata. Insomma, il caffè che berrai sarà esattamente come piace a te, senza doverti affidare a cialde o caps con miscele di caffè composte chissà come.

Il Sistema Latte manuale, invece, diventerà velocemente la tua funzione preferita se, oltre al caffè, ami bere cappuccini o latte macchiato schiumosi e cremosi. Sfruttando il vapore generato dalla pompa professionale sarà possibile montare una crema di latte spumosa e densa, che si sposerà alla perfezione con il caffè della stessa macchinetta. Inoltre, sarà possibile preparare tè, infusi e tisane in pochissimi secondi da bere in qualunque momento della serata, anche prima di mettersi a letto.

