De'Longhi, la macchina caffè espresso a prezzo mai visto: va comprata subito

Fonte foto: Amazon

Una macchina espresso che non ti farà affatto rimpiangere il caffè del tuo bar preferito. Anzi: completa e versatile, ti permetterà di bere un caffè come preferisci, lasciandoti scegliere tutte le possibili combinazioni per ottenere la miglior estrazione possibile.

La De’Longhi Perfetto Magnifica S è tra le migliori macchine per caffè espresso oggi in commercio e capire il perché non è affatto difficile. La lunga lista delle caratteristiche e delle funzionalità ti permette di preparare dei caffè come non ne hai mai bevuti. E, grazie alle offerte del Black Friday Amazon 2023, a un prezzo decisamente speciale: lo sconto top di oggi è di quelli da non farsi scappare.

DeLonghi Perfetto Magnifica S

De’Longhi, la macchina caffè espresso a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una macchina espresso, quella dello storico marchio italiano, che ha tutte le caratteristiche e funzionalità cercate dagli amanti del buon caffè. E, grazie alle offerte Amazon per il Black Friday 2023, la trovi con una promozione da non farsi scappare per nessun motivo.

Oggi la De’Longhi Perfetto Magnifica S è disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon grazie allo sconto del 46% al quale si somma un coupon di 20 euro da attivare prima di aggiungere la macchina espresso al carrello. In questo modo la macchina espresso la paghi 249,00 euro anziché 498,90 euro con un risparmio di ben 250 euro sul listino. Lo sconto effettivo è quindi superiore al 50%.

A questo si unisce la possibilità di pagare in cinque rate senza interessi né spese di istruttoria. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento possono optare per il pagamento rateale a tasso 0. La Perfetto Magnifica S ti costa 49,80 euro al mese per cinque mesi.

De’Longhi Perfetto Magnifica S

De’Longhi Perfetto Magnifica S: caratteristiche e funzionalità

La Perfetto Magnifica S è la macchina espresso che fa al caso tuo se sei un perfezionista della colazione in casa. La top di gamma dello storico marchio italiano non solo ti permette di scegliere la miscela di caffè che preferisci, ma anche il livello di macinatura. La Perfetto Magnifica S integra infatti un macinacaffè che permette di scegliere tra 13 diversi livelli, così da avere un caffè come piace a te.

Il Cappuccino System con montalatte manuale è l’ideale per montare una crema di latte soffice e spumosa come quella del tuo bar preferito. Potrai così preparare delle ottime bevande a base di latte per la tua colazione o qualunque momento della giornata. Il pannarello manuale può essere poi utilizzato per preparare tisane e infusi nel giro di una manciata di secondi.

Utilizzarla, poi, è più semplice di quanto si possa immaginare. Dal pannello di controllo centrale puoi scegliere sia il livello di macinatura (tramite la manopola), sia le varie modalità di funzionamento. Basterà premere un pulsante per bere un caffè esattamente come piace a te o per azionare il pannarello manuale.

De’Longhi Perfetto Magnifica S