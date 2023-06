DeLonghi, il condizionatore portatile mai così conveniente: va comprato subito

Facili da gestire e utilizzabili immediatamente una volta disimballati, i condizionatori portatili sono velocemente diventati dei "must have" nelle abitazioni degli italiani. Non devono essere installati a muro e non richiedono quindi lavori di muratura di alcun tipo. Sono inoltre più economici, garantendo le stesse performance di quelli "fissi".

Il Pinguino Compact Young di De’Longhi ti permetterà di raffrescare la tua abitazione in poco tempo e trascorrere un’estate serena, senza che il caldo possa rovinare le tue giornate. Sarà sufficiente piazzarlo vicino a una finestra per godere immediatamente della sua brezza rinfrescante. E grazie alla promozione top di oggi su Amazon, è più conveniente che mai. Allo sconto fisso che fa scendere il prezzo a un livello bassissimo, infatti, si unisce la possibilità di pagarlo in cinque rate senza interessi e senza spese di istruttoria.

De’Longhi Pinguino Compact ES72 Young scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il condizionatore De’Longhi è l’ideale se volete passare una fresca estate senza esser costretti a realizzare lavori di muratura. Il Pinguino Compact Young è infatti immediatamente utilizzabile una volta che lo toglierete dallo scatolone. Non dovrete far altro che installare il tubo e accenderlo: nel giro di qualche minuto potrete godere di un comfort climatico decisamente migliore. Grazie alla potenza di 8.300 BTU, infatti, il Pinguino Compact E72 Young può far scendere la temperatura di qualche grado anche in stanza di dimensioni medio-grandi.

Il tutto occupando uno spazio decisamente piccolo. Come dice anche il nome, si tratta di un condizionatore compatto, progettato e realizzato affinché sia invisibile, o quasi. Rispetto ai condizionatori portatili della generazione precedente, ha un volume inferiore del 40%, garantendo però la stessa potenza e la stessa capacità di raffrescamento. Insomma, potrete utilizzarlo anche in una stanza o appartamento piccolo, senza preoccuparvi che vi sarà d’impiccio.

Utilizzarlo, poi, è semplicissimo. Per gestirne le funzionalità, l’accensione e lo spegnimento potrete utilizzare tanto il telecomando quanto il pannello sistemato nella parte superiore. Per aumentare o diminuire la potenza, dunque, non dovrete neanche alzarvi dal divano o dal letto.

Condizionatore portatile a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un elettrodomestico, il Pinguino Compact Young, destinato a cambiare la vostra estate. Senza incidere eccessivamente sulla bolletta e sul vostro portafogli. L’offerta top di Amazon, come detto, fa scendere il prezzo al minimo storico, facendovi risparmiare oltre 100 euro sul prezzo di listino. Grazie allo sconto del 25% lo pagherete 399,00 euro anziché 529,00 euro, con un risparmio di 130 euro esatti.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al loro account possono poi scegliere di pagare in 5 rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo, il Pinguino Compact E72 Young costa 79,80 euro al mese per cinque mesi.

