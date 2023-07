DeLonghi, il condizionatore portatile è al minimo storico: offerta imperdibile

Fonte foto: Amazon

Con temperature sempre più elevate e per periodi di tempo sempre più lunghi, trovare dei modi efficienti per raffrescare la propria abitazione diventa un’esigenza sempre più stringente. E nel caso non possiate fare lavori di muratura – come la coibentazione degli ambienti o, più semplicemente, installare sistemi di aria condizionata – allora il condizionatore portatile è quello che fa per voi.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Apparecchi come il De’Longhi Pinguino PAC EM77 hanno la stessa capacità di raffrescamento dei condizonatori da muro, con diversi vantaggi rispetto a questi ultimi. Come detto, non hanno bisogno di lavori di installazione e possono essere utilizzati immediatamente non appena li tiri fuori dall’imballaggio. Dotati di rotelle, puoi comodamente spostarli di stanza in stanza: ne basta uno dunque per raffrescare l’intera abitazione. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, è caratterizzato da un rapporto qualità prezzo decisamente interessante: non è mai stato così conveniente.

De’Longhi Pinguino PAC EM77

De’Longhi Pinguino PAC EM77 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Compatto e facilmente trasportabile all’interno dell’abitazione, il Pinguino PAC EM77 di De’Longhi è dotato di una potenza di raffrescamento di 9.000 BTU. Basteranno pochi minuti per far scendere di qualche grado la temperatura di stanze di medie dimensioni, consentendovi di migliorare rapidamente il comfort climatico nella vostra abitazione. Ti sarà sufficiente scegliere la velocità di ventilazione e la modalità di funzionamento più adatte alle tue necessità.

Utilizzarlo, poi, è semplice e intuitivo. Potrai controllarne tutte le modalità di funzionamento e le varie caratteristiche dal pannello touch presente nella parte alta. Non solo: grazie al pratico telecomando, potrai accenderlo e spegnerlo, aumentare o diminuire la temperatura o programmarlo senza doverti muovere dal divano.

Ma non è tutto: il condizionatore portatile in offerta su Amazon strizza anche l’occhio all’ambiente. L’utilizzo del gas refrigerante R290 abbatte notevolmente l’impatto ambientale del Pinguino PAC EM77, mentre la classe di efficienza energetica A ti consente di raffrescare casa tenendo sempre sotto controllo ic onsumi energetici (e i costi della bolletta).

Condizionatore portatile a prezzo imbattibile: sconto e promozione

Il De’Longhi Pinguino PAC EM77 è perfetto per raffrescare in estate e riscaldare la casa in inverno. Un apparecchio completo disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon. Merito dello sconto top del 37% grazie al quale potrai risparmiare più di 200 euro sul prezzo consigliato dal produttore italiano. Acquistando il condizionatore portatile in offerta su Amazon lo pagherai 365,00 euro, contro i 579,00 euro del prezzo iniziale.

De’Longhi Pinguino PAC EM77