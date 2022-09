Paura di volare? Non guardate questo documentario

Ci sono persone che nutrono una profonda paura nei confronti degli aerei e per le quali anche un volo di breve durata diventa occasione di ansie e preoccupazioni. Il tipico ragionamento che si propone immancabilmente ai malcapitati per cercare di neutralizzare il loro timore ha a che fare in genere con il rischio reale e percepito: un incidente aereo è molto meno probabile di uno in macchina, ma non smettiamo di guidare o di attraversare la strada. Meno probabile, però, non significa impossibile.

La trama di Flight/Risk

Proprio i rischi del volo in aereo sono al centro di Flight/Risk, il nuovo documentario di Prime Video che si propone di raccontare due tristemente noti incidenti aerei avvenuti di recente. Si tratta nello specifico dei due aerei Boeing 737 MAX che si si sono schiantati a soli cinque mesi di distanza uno dall’altro, nel 2018 e nel 2019.

Il documentario è diretto da Karim Amer e Omar Mullick e si propone di raccontare i due tragici eventi dal punto di vista delle persone comuni che, per una serie di banali scelte e circostanze, si sono trovate proprio a bordo di quei due voli sfortunati e non altrove.

La narrazione avviene attraverso il punto di vista dei familiari coinvolti, dei loro team di avvocati, degli informatori e di Dominic Gates, giornalista del Seattle Times e vincitore del Pulitzer.

La storia vera dei Boeing 737 MAX

Il primo incidente raccontato nel documentario è avvenuto sul volo Lion Air 610, della compagnia aerea a basso costo Lion Air. Il modello era, appunto, un Boeing 737 MAX. L’aereo era decollato il 29 ottobre 2018 da Giacarta ed era precipitato in mare, causando la morte delle 189 persone a bordo.

Era un Boeing 737 MAX anche il volo Ethiopian Airlines 302, decollato dall’aeroporto Internazionale Addis Abeba-Bole di Addis Abeba, in Etiopia, con destinazione Nairobi, in Kenya. Il volo si è schiantato il 10 marzo 2019 e tutti i 157 passeggeri a bordo, equipaggio incluso, sono morti.

In seguito a questi due incidenti, nel 2019 i Boeing 737 MAX sono stati interdetti al volo dalle autorità aeronautiche di tutto il mondo: dal momento che i due schianti coinvolgevano lo stesso modello di aereo (abbastanza nuovo, in realtà: era in produzione solo dal 2016) c’era il dubbio che il velivolo non fosse in realtà sicuro.

Effettivamente, alcuni rapporti successivi agli incidenti hanno concluso che la causa dei tragici eventi sarebbe da ricondurre anche a difetti di progettazione dell’aeromobile, certificazione inadeguata ed errori di manutenzione e durante il volo.

Quando e dove vedere Flight/Risk

Prodotto da Karim Amer, Paul McGuire, Jia, Leen Karadsheh e Mike Lerner, il documentario dura 98 minuti ed è già disponibile per la visione in esclusiva su Prime Video.

