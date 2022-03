Generano più orrore il mondo sovrannaturale e i suoi presunti fantasmi oppure la crudeltà degli esseri umani, i loro pregiudizi e razzismo? È una domanda che aleggiava negli episodi della serie tv Them (uscita nel 2021) e che sembra tornare nel film Master, atteso su Prime Video fra pochi giorni.

C’è grande attesa intorno all’arrivo di questo film sulla piattaforma di streaming. Si tratta della pellicola d’esordio della sceneggiatrice e regista Mariama Diallo, che è recentemente stata inserita da Variety tra i dieci registi da seguire nel 2022. È lei a essersi occupata della scrittura e della regia. La trama del film è incentrata su tre donne che fanno tutto il possibile per frequentare una prestigiosa università statunitense, in New England. L’ateneo è estremamente esclusivo ed elitario, ma nel corso della storia si scopre che questa chiusura potrebbe mascherare qualcosa di sinistro.

La trama: di cosa parla il film Master

Nel film Master, in principio, troviamo la professoressa Gail Bishop che viene promossa al ruolo di “master" di una residenza per studenti nello storico Ancaster College. La nomina è notevole: è la prima volta che una donna nera ricopre tale incarico nell’università.

Svolgendo le mansioni previste dal suo nuovo ruolo, Gail si trova coinvolta nelle sfide e nelle difficoltà affrontate da un’energica e determinata matricola nera, Jasmine Moore, alla quale viene assegnata una stanza del dormitorio che alcuni sostengono essere infestata dai fantasmi. Gli ostacoli per Jasmine non finiscono qui: anzi, peggiorano quando la matricola si scontra in aula con Liv Beckman, una professoressa il cui mandato è sotto revisione perché accusata di razzismo.

Non passa molto tempo prima che anche agli occhi di Gail la facciata dell’Ancaster College, apparentemente così immacolata e incorruttibile, non inizi a mostrare crepe preoccupanti. La vera domanda è: sono davvero i fantasmi l’elemento infestante e spaventoso della scuola, o c’è qualcosa di ancora più sinistro e misterioso in azione? i misteri e gli eventi inquietanti in effetti non mancano: ne nasce un film avvincente, un thriller che tiene con il fiato sospeso dosando con sapienza gli elementi tipici dell’horror.

Il cast: chi recita in Master

Il ruolo delle protagoniste di Master è di Zoe Renee, che interpreta Jasmine Moore; Regina Hall, che veste i panni di Gail Bishop; e Amber Gray, che è invece Liv Beckman. Nel cast ci sono anche Talia Ryder e Talia Balsam.

Quando esce il film Master

Fortunatamente non bisogna attendere molto per vedere sul piccolo schermo il film Master. Il debutto del film su Prime Video è infatti previsto tra pochi giorni, il 18 marzo 2022.

