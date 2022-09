Di cosa parla Inverso

Che futuro attende l’umanità? E, soprattutto, sarà un futuro oscuro o ci sarà spazio per qualche raggio di luce? Dai creatori di Westworld, è in arrivo su Prime Video una nuova serie fantascientifica che propone una nuova lettura su un tema già trattato molte volte, ovvero quello dei viaggi nel tempo, dell’umanità alle prese con un domani distopico e delle infinite possibilità aperte dall’innovazione tecnologica.

Si chiama Inverso – The Peripheral e promette di catturare l’attenzione degli spettatori.

Iscriviti a Prime Video per vedere Inverso – The Peripheral

La trama di Inverso

Prodotta da Amazon Studios e Warner Bros Television in collaborazione con Kilter Films, Inverso – The Peripheral è firmata da Lisa Joy e Jonathan Nolan ed è basata sull’omonimo romanzo best-seller di William Gibson, che ha recentemente condiviso il trailer della serie in anteprima sul suo profilo Twitter.

La trama è ambientata in un meglio precisato futuro, in un angolo dimenticato degli Stati Uniti. La protagonista è Flynne Fisher, una donna intelligente, ambiziosa e predestinata che vive però una vita dagli orizzonti ristretti, cercando sostanzialmente si tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata. Le cose cambiano quando il futuro bussa alla sua porta.

Come si vede nel trailer, Flynne per una serie di circostanze ha l’opportunità di provare uno strumento tecnologico futuristico: una sorta di casco che, una volta indossato, permette al soggetto di vivere in quella che pare una realtà parallela. E in cui, a quanto sembra, combattimenti, omicidi e misteri sono all’ordine del giorno. Ma, come sarà ben presto chiaro, non si tratta di un gioco: è la realtà, ma non è ancora accaduta.

Il cast: chi recita in Inverso

Nel cast di Inverso ci sono Chloë Grace Moretz (già vista Kick-Ass) nei panni della protagonista, Jack Reynor (Midsommar), Gary Carr (The Deuce), Eli Goree (One Night in Miami) e Louis Herthum (Westworld).

Altri interpreti sono JJ Feild (TURN: Washington’s Spies), T’Nia Miller (The Haunting of Bly Manor), Charlotte Riley (Peaky Blinders), Alexandra Billings (The Conners), Adelind Horan (The Deuce), Alex Hernandez (UnReal), Katie Leung (Chimerica), Julian Moore-Cook (Peaky Blinders), Melinda Page Hamilton (Messiah), Chris Coy (The Deuce) e Austin Rising (Alt).

I produttori esecutivi della serie sono il creatore e showrunner Scott B. Smith (A Simple Plan), il regista Vincenzo Natali (In the Tall Grass), Greg Plageman (Person of Interest), Jonathan Nolan e Lisa Joy (Westworld), Athena Wickham (Westworld) e Steven Hoban (In the Tall Grass).

Quando esce Inverso

Il primo episodio della serie Inverso sarà disponibile in esclusiva su Prime Video il 21 ottobre 2022. Gli episodi successivi saranno invece disponibili ogni venerdì fino al 9 dicembre 2022.

I libri da cui è tratta la serie

Chi volesse prepararsi alla visione della serie recuperando i libri da cui è tratta, può cercare il romanzo Inverso, traduzione italiana dell’originale The Peripheral del 2014: è stato pubblicato da Mondadori nel 2017 e nel 2019. Il romanzo ha anche un seguito, Agency, pubblicato in lingua originale nel 2020 e da Mondadori nel 2021.

Iscriviti a Prime Video per vedere Inverso – The Peripheral