Vecchie passioni, nuovi inganni. Con la costante e sottile ambiguità che caratterizza tutte le storie che hanno a che fare con spie e tradimenti. È questa la cornice del film thriller La cena delle spie (il titolo originale è All the Old Knives), che sarà disponibile fra poche settimane su Prime Video.

La sceneggiatura è firmata da Olen Steinhauer, mentre la regia è di Janus Metz. Il nome può forse risultare oscuro ai meno appassionati di cinema e tv, ma si tratta di una figura nota. Metz ha iniziato la propria carriera come regista di documentari e ha esordito nel 2010 con Armadillo, che racconta la vita di un soldato danese in Afghanistan. Celebre è il suo debutto alla regia cinematografica del 2017, ovvero Borg McEnroe, sulla nota rivalità tra i due tennisti. Il suo ultimo progetto prima del film La cena delle spie è stato la miniserie ZeroZeroZero, basata sull’omonimo romanzo di Roberto Saviano.

La trama: di cosa parla La cena delle spie

Un agente della CIA ha divulgato informazioni riservate che hanno causato un incidente aereo e la morte di oltre cento persone. Quando l’agenzia di intelligence lo scopre, l’agente veterano Henry Pelham viene incaricato di scoprire quale dei suoi ex colleghi è in realtà una spia. L’indagine inizia nella sede della CIA di Vienna e si sposta poi in Inghilterra e in California, dove Pelham incontra nuovamente Celia Harrison, ex collega ed ex amante. I confini tra professionalità e passione, a questo punto, si fanno sempre più sfumati…

Il cast: chi recita in La cena delle spie

Nel cast de La cena delle spie ci sono Chris Pine e Thandiwe Newton, che ricoprono i due ruoli principali. Tra gli interpreti si segnalano anche Laurence Fishburne e Jonathan Pryce.

Da quale libro è tratto il film?

Come detto, la sceneggiatura del film è firmata da Olen Steinhauer, scrittore statunitense che è anche autore del romanzo su cui la pellicola è basata. Il libro si chiama All the Old Knives ed è stato pubblicato per la prima volta nel 2015. La traduzione italiana è uscita nel 2016 per Piemme con il titolo La cena delle spie.

Nel romanzo, Celia Harrison incontra negli Stati Uniti l’agente Henry Pelham: entrambi sono ex agenti della CIA e hanno visto andare all’aria le proprie carriere (e anche il proprio amore) in seguito a un attentato terroristico all’aeroporto di Vienna che l’agenzia di intelligence non aveva saputo sventare. I due hanno un appuntamento a cena: lui ha intenzione di estorcerle la verità sul drammatico giorno dell’incidente aereo e sul perché, dopo quel fatto, lei lo abbia lasciato. Lei, invece, ha programmi ben diversi per la serata, durante la quale è difficile distinguere la verità dalla menzogna.

La trama del film è solo ispirata a quella del libro; dunque, diversi elementi e la struttura narrativa saranno probabilmente riadattati.

Quando esce il film La cena delle spie

Preparate i popcorn: il film La cena delle spie (All the Old Knives) esce su Prime Video l’8 aprile 2022.

Abbonati a Prime Video per vedere La cena delle spie