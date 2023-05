Di cosa parla la nuova serie Love Club

Giugno è il Pride Month, ovvero il mese dedicato alla celebrazione dell’orgoglio della comunità LGBTQIA+. Anche Prime Video in qualche modo prende parte alla ricorrenza e lo fa annunciando l’imminente debutto di una nuova serie antologica, intitolata Love Club, che racconta una parte del mondo queer e di chi ne fa parte. La miniserie è ideata da Silvia Di Gregorio, Bex Gunther e Denise Santoro, autrici emergenti che appartengono appunto alla comunità LGBTQIA+. Anche gli attori emergenti selezionati per il cast fanno parte della stessa comunità. Ecco cosa sappiamo di trama, cast e data di uscita di questa novità di giugno 2023.

Il cast di Love Club

La serie antologica in quattro episodi è diretta da Mario Piredda ed è scritta, oltre che dalle autrici già citate, anche da Veronica Galli e Tommaso Triolo. Prodotta da Tempesta, Love Club ha anche ricevuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Nel cast, come accennato, ci sono diversi attori emergenti, alcuni dei quali compaiono per la prima volta sullo schermo. Nello specifico i protagonisti sono Veronique Charlotte, Alessio Lu, Ester Pantano e Rodrigo Robbiati.

La trama di Love Club

La trama di Love Club ruota attorno alle vicende personali, amicali e sentimentali di quattro giovani impegnati a cercare il proprio posto nel mondo. Trattandosi di una serie antologica, ogni puntata racconta una storia auto-conclusiva.

Il titolo della serie richiama il nome del locale nella periferia di Milano che fa da ambientazione principale alle vicende dei protagonisti: è un locale frequentato dalla comunità queer che, come si scopre presto guardando la serie, rischia di chiudere per problemi economici.

Attorno al Love Club orbitano le vite di Luz, Tim, Rose e Zhang. Luz desidera vivere la relazione con Roberta, eppure è bloccata dalla paura di perdere la propria indipendenza. Tim ha il sogno di fare il DJ, ma soffre di una malattia mentale che rappresenta un ostacolo sul suo percorso. Rose deve tornare a cantare su un palco, invece, ma non sa dove trovare il coraggio necessario per farlo. Zhang infine sogna di esibirsi in drag, ma deve prima trovare la forza di affrontare un compagno violento.

Ogni personaggio segue la sua traiettoria, insomma, ed è impegnato nella lotta contro una personalissima paura. Eppure, le loro vite si sfiorano al Love Club, un luogo dove sesso, amore e amicizia si esprimono senza regole di genere.

Quando esce in streaming Love Club

Prima dell’uscita in streaming, Love Club verrà presentata dal vivo. L’appuntamento è per il 16 giugno al Teatro Studio Melato di Milano, nel contesto del trentasettesimo MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, dove saranno mostrati i primi episodi di Love Club in anteprima esclusiva.

La serie Love Club sarà poi disponibile in streaming su Prime Video dal 20 giugno 2023.