Di quanta RAM ha bisogno il tuo PC?

Fonte foto: Shutterstock

La memoria RAM è uno dei principali componenti di un PC. Quando si valuta l’acquisto di un nuovo computer è sempre importante considerare il quantitativo di RAM, scegliendo un modello con più memoria possibile, in rapporto al proprio budget. La stessa cosa per i PC assemblati dove è l’utente che può scegliere il quantitativo di memoria RAM da installare sulla scheda madre.

Capire di quanta RAM ha bisogno il PC è un po’ come valutare quanta RAM serve per lo smartphone. Non c’è una risposta che vale per tutti: in linea di massima, infatti, la risposta giusta è sempre “dipende” anche se ci sono dei requisiti minimi da considerare per poter gestire il sistema operativo in modo corretto.

Quanta RAM serve a un PC Windows?

Una rapida analisi dei requisiti minimi di Windows 10 e Windows 11 permette di capire qual è il valore minimo di memoria RAM che può servire a un PC:

Windows 10 richiede almeno 1 GB di RAM per la versione a 32 bit e almeno 2 GB per la versione a 64 bit

Windows 11 richiede almeno4 GB di RAM

In linea di massima, in questo momento, 4 GB di memoria RAM può essere considerato come il quantitativo minimo per gestire un computer Windows, per un utilizzo base. È molto meglio, in ogni caso, raddoppiare questo quantitativo e puntare su 8 GB di memoria RAM.

Per un utilizzo senza impuntamenti legati alla saturazione della RAM conviene, però, puntare sui 16 GB di memoria RAM (le soluzioni intermedie tra 8 GB e 16 GB, come i 12 GB, sono molto rare sul mercato). Un computer Windows con 16 GB di memoria RAM sarà in grado di gestire più programmi contemporaneamente e di “far girare” senza problemi anche applicazioni impegnative come i videogiochi (la maggior parte dei videogiochi moderni richiede 16 GB di RAM come requisito minimo).

I PC di fascia alta, invece, tendono a superare il muro dei 16 GB arrivando, spesso, anche a 32 GB di RAM oppure, nel caso di molte workstation pensate per un utilizzo professionale, a valori più alti come 64 GB di RAM.

Quanta RAM serve su Mac e ChromeOS?

Anche in questo caso, la risposta giusta è “dipende”. Per i Mac basta dare una rapida ai modelli “base” della gamma attuale di Apple. Tutti i Mac entry level (Mac Mini, iMac e MacBook) partono da 8 GB di memoria RAM. Per un utilizzo più completo, però, è consigliabile partire da 16 GB.

Per Chrome OS, utilizzato in genere su prodotti molto economici, si parte da 4 GB ma, anche in questo caso, è meglio scegliere macchine più complete e puntare su di un minimo di 8 GB di memoria RAM per un utilizzo senza limitazioni.