Quali sono i componenti fondamentali del PC

Fonte foto: Golubovy / Shutterstock.com

Ogni giorno usiamo il computer per compiere moltissime azioni. Dal lavoro al divertimento. Usare un PC ormai è abbastanza semplice. Risulta invece molto più complesso capire come funziona un computer e quali componenti sono presenti al suo interno. Oltre schermo e tastiera, infatti, c’è molto di più.

Vediamo, quindi, quali sono i componenti fondamentali di un PC. Per una maggiore chiarezza, di seguito, si farà riferimento ai componenti di un PC desktop dove è più facile identificare i singoli elementi interni. Quanto detto per i desktop vale, però, an che per i notebook.

Scheda Madre

Non si può iniziare una guida su come è fatto un computer senza cominciare dalla scheda madre. La scheda madre è, come dice il nome stesso, una scheda di circuiti integrati che fa da collegamento tra gli altri componenti del computer, mettendoli in comunicazioni.

Si tratta quindi del "cuore" del computer al quale ogni altro componente fa riferimento. La scheda madre utilizza un software, chiamato BIOS (Basic Input Output System), che permette la gestione di tutti i vari componenti installati. Il software BIOS si trova in un piccolo chip installato sulla scheda madre.

CPU

Il processore o unità di elaborazione centrale (CPU ossia Central Processing Unit) è un po’ come le gambe e le braccia del dispositivo. Serve per far lavorare il computer. La CPU coordina le altre unità che elaborano dei dati, esegue calcoli matematici e le istruzioni in entrata dai vari software installati sulla macchina.

La CPU ha la forma di un chip quadrato, da un lato è caratterizzato da una serie di "piedini" metallici che servono per l’ancoraggio con la scheda madre. Il processore quindi si trova nella scheda madre e solitamente sopra di esso si trova un dissipatore. Questo serve per raffreddare la CPU ed evitare pericolosi surriscaldamenti.

Alimentatore

L’alimentatore è invece l’elemento che permette l’ingresso della giusta quantità di corrente per far funzionare il computer. Esistono diversi modelli di alimentatori in commercio, generalmente più è stabile il controllo della tensione fornita e più è caro il componente. Se dovessimo comprare un alimentatore è sempre consigliabile comprarne uno non troppo economico, meglio un modello con cavi schermati e diverse uscite oltre che con certificazione 80 Plus Bronze o, meglio ancora, 80 Plus Gold. Queste certificazioni chiariscono l’efficienza di funzionamento dell’alimentatore.

RAM

La RAM, acronimo di Random Access Memory, è una memoria volatile che immagazzina e recupera in tempi brevissimi i dati di cui ha bisogno per far funzionare il PC. Più la RAM è efficiente e di grandi dimensioni e maggiori saranno le prestazioni del PC. Le dimensioni comunque contano fino a un certo punto, le migliori RAM sono quelle costruite da marchi affidabili e conosciuti, con tempi di latenza bassi e dissipatori di calore.

Hard disk

L’hard disk, o disco rigido, è l’elemento di tipo magnetico per l’archiviazione dei file, consente di compiere operazioni di scrittura e di lettura. Sono generalmente realizzati in alluminio o vetro e rivestiti da materiale ferromagnetico e da due testine per ogni disco. Si tratta dei luoghi fisici dove ogni documento viene salvato quando compiamo operazioni come SALVA e SALVA CON NOME. Gli hard disk sono oggi stati quasi del tutto sostituiti dagli SSD, nuove unità di memoria che funzionano allo stesso modo ma che garantiscono prestazioni in lettura e scrittura molto superiori.

Scheda video

La scheda video è uno dei componenti fondamentali del nostro computer. Ci consente di vedere anche il più piccolo puntino sul nostro schermo. Senza la scheda video, infatti, lo schermo resterebbe nero. La scheda video viene collegata direttamente alla scheda madre. Molti processori, però, hanno una GPU integrata (meno potente di una scheda video ma in grado di gestire ottimamente il comparto grafico) da affiancare alla CPU. Per il gaming, però, serve una scheda video dedicata.

Case

Il Case è la struttura da utilizzare per mettere assieme tutti i componenti. Si tratta, in genere, di una vera e propria "cassa" in metallo a cui abbinare la scheda madre, la CPU, l’alimentatore e tutti gli altri componenti necessari al funzionamento del PC. Sul mercato esistono Case di tutte le forme. La scelta è legata sia a fattori estetici che a elementi aggiuntivi come la gestione del flusso d’aria per il raffreddamento (ogni Case presenta una o più ventole per smaltire il calore prodotto dai componenti).

Periferiche

Altri componenti fondamentali sono le periferiche. Stiamo parlando di mouse, monitor stampanti e tastiere. Tra le periferiche più utilizzate troviamo anche quelle apposite per la lettura di DVD e CD. Nei notebook, molte periferiche (come monitor e tastiera) sono integrate all’interno della scocca. Tutte le altre, invece, possono essere collegate tramite porte USB. Da notare che è possibile anche utilizzare un TV come monitor del PC.

Una configurazione completa per un PC economico

Analizzati tutti i componenti, qui di seguito vi proponiamo una configurazione completa per un PC economico, ideale per il lavoro d’ufficio, lo studio e il lavoro da casa, per la navigazione web e per l’accesso a contenuti multimediali.

Naturalmente, esistono infinite combinazioni per "creare" una configurazione completa per un computer desktop. Ogni utente può scegliere i componenti più adatti al proprio tipo di utilizzo e assemblare il suo PC oppure può acquistare un PC preassemblato.

Ecco i componenti da comprare per realizzare una configurazione per un PC adatto a tutti.

CPU Intel Core i3-12100

Scheda Madre Gigabyte H610M

Memoria RAM Lexar THOR da 16 GB

Alimentatore CV450 80 Plus da 450 W