Bose SoundLink Revolve+ II: la musica in spiaggia con lo sconto

Fonte foto: Bose

Un diffusore Bluetooth è un dispositivo che, soprattutto in estate, diventa davvero indispensabile, specialmente per chi passa molto tempo fuori casa insieme ai propri amici e vuole ascoltare musica in totale libertà, senza i vincoli dettati dal bisogno di alimentazione elettrica e, naturalmente, di installazioni complesse e macchinose. Parliamo, insomma, di una soluzione pratica e veloce che, complice anche un prezzo contenuto è davvero alla portata di tutti.

Tra i prodotti più interessanti della categoria troviamo il Bose SoundLink Revolve+ II, un diffusore compatto e potente che arriva in super offerta su Amazon, giusto in tempo per godere appieno dell’ultimo scorcio d’estate.

Bose SoundLink Revolve+ II – Diffusore Blutooth portatile – Resistente all’acqua e alla polvere

Bose SoundLink Revolve+ II: scheda tecnica

Il Bose SoundLink Revolve+ II è un diffusore Bluetooth portatile che misura ‎10,49×10,49×18,42 cm per un peso di 900 grammi, perfetto per essere trasportato facilmente e portare la propria musica sempre con sé. Compatto, leggero e potente il SoundLink Revolve+ II ha un sound avvolgente e di buon livello, che si adatta facilmente a qualsiasi contesto, garantendo sempre bassi caldi e profondi e alti cristallini.

Grazie al Bluetooth è possibile sincronizzare questo diffusore con i propri device preferiti in più, con l’opzione multi-connect, è possibile di abbinare due dispositivi per volta e passare da uno all’altro in maniera facile e veloce, utilizzando l’applicazione Bose Connect. Disponibile anche una micro USB per ricaricare il dispositivo e l’ingresso AUX per connetterlo via cavo ad altri device.

Tra le altre particolarità del Bose SoundLink Revolve+ II anche il microfono integrato che permette di utilizzare il diffusore per rispondere alle chiamate e controllare la musica con i comandi vocali, collegando dispositivo con uno degli assistenti vocali più utilizzati come Google Assistant, Siri o Alexa.

Molto interessante l’autonomia, con Bose che dichiara fino a 17 ore di riproduzione musicale continua, la scelta perfetta, insomma, per chi passa molte ore fuori casa e non ha a disposizione una presa elettrica. Per una ricarica completa, invece, serviranno circa 3 ore.

Infine il Bose SoundLink Revolve+ II ha la certificazione IP55, che attesta la resistenza del diffusore alla polvere e all’acqua, cosa che lo rende perfetto anche per un party in spiaggia o a bordo piscina.

Bose SoundLink Revolve+ II: l’offerta su Amazon

Il Bose SoundLink Revolve+ II è un device di buon livello, perfetto per chi cerca un diffusore per l’ascolto della propria musica preferita in casa o all’aperto, senza dover ripiegare su un device audio troppo ingombrante o complicato. Parliamo di un dispositivo molto flessibile, ottimo per essere trasportato in giro e per condividere qualche momento di svago con i propri amici senza dover pensare all’autonomia e, soprattutto, senza l’ingombro di cavi e connettori vari.

Il prezzo di listino è di 329,95 euro, non proprio bassissimo ma giustificabile dal marchio Bose, da sempre sinonimo di grande attenzione per i dettagli e per una resa sonora di livello. Tuttavia, grazie all’offerta Amazon, il prezzo scende a 239,92 euro (-27%, -90 euro), uno sconto interessante da non lasciarsi sfuggire.

