Bose SoundLink Revolve+ II, con l'offerta Amazon l'affare è assicurato

Bose è un brand che non ha bisogno di presentazioni e che tutti gli appassionati di dispositivi per l’audio conoscono certamente per i suoi prodotti di indiscussa qualità.

Tra i device più interessanti troviamo il diffusore Bluetooth Bose SoundLink Revolve+ II, un sistema audio dalle grandi potenzialità, che punta tutto su dimensioni estremamente compatte, una portabilità estrema e un utilizzo molto intuitivo, ottimo insomma per chi cerca una soluzione immediata per ascoltare al meglio i propri contenuti musicali preferiti.

Con le offerte su Amazon, per le prossime ore il prezzo scende addirittura sotto i 250 euro, uno sconto molto interessante che gli appassionati del genere non vorranno sicuramente lasciarsi sfuggire.

Bose SoundLink Revolve+ II – Diffusore Bluetooth portatile – Dimensioni contenute e grande autonomia

Bose SoundLink Revolve+ II: scheda tecnica

Bose SoundLink Revolve+ II è un diffusore Bluetooth portatile dalle dimensioni contenute (‎10,49×10,49×18,42 cm) e dal peso di 900 grammi. La soluzione perfetta, insomma, da trasportare comodamente in giro o da posizionare tranquillamente in qualsiasi ambiente domestico, anche nelle stanze più piccole, garantendo comunque l’accesso a un sistema audio di buon livello.

Oltre a questo, è anche un dispositivo molto intuitivo che si può utilizzare semplicemente accoppiando le varie fonti esterne tramite il Bluetooth 4.1 (con opzione multi-connect) oppure scegliendo l’ingresso AUX, per una resa sonora ancora migliore. Inoltre, con la tecnologia Bose SimpleSync, è possibile associare questo device a ogni altro dispositivo a marchio Bose per la smart home, in modo da gestire ancora più facilmente la riproduzione dei contenuti multimediali.

Tra le particolarità di questo diffusore troviamo il microfono integrato che permette all’utente di rispondere alle chiamate o di collegare il device a uno dei vari assistenti vocali (Google Assistant, Siri o Alexa) e organizzare la riproduzione musicale utilizzando semplicemente i comandi vocali.

L’autonomia, stando a quanto dichiarato da Bose, può arrivare a di 17 ore di ascolto, mentre per una ricarica completa sono necessarie circa 4 ore.

Presente, infine, la certificazione IP55, che attesta la resistenza di questo dispositivo alla polvere e ai getti d’acqua da qualsiasi direzione.

Bose SoundLink Revolve+ II: l’offerta su Amazon

Bose SoundLink Revolve+ II è un diffusore Bluetooth molto interessante, la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo potente e compatto, pensato per adattarsi facilmente a qualsiasi situazione senza grossi problemi e svolgere al meglio le proprie funzioni.

Semplice e flessibile, parliamo di un sistema audio di buon livello che, nonostante le dimensioni contenute, garantisce ascolti di qualità sia in casa che fuori casa, dove riesce a dare il meglio di sé soprattutto grazie all’ottima autonomia garantita da Bose.

Il prezzo di listino è di 329,95 euro ma, grazie all’offerta Amazon, è possibile portare a casa questo device a 249,90 euro (-24%, – 80,05 euro), uno sconto decisamente interessante, che potrebbe convincere anche gli indecisi a scegliere l’indiscussa qualità dei prodotti a marchio Bose.

