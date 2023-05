Digitale terrestre, torna il Bonus TV: quando arriva

Scadrà il 31 dicembre l’ultimo Bonus TV ormai rimasto in vigore, cioè il cosiddetto "Bonus TV a casa" riservato a chi ha più di 70 anni e una pensione da non più di 20 mila euro l’anno. Entro quella data, però, potrebbe arrivare il rinnovo di un altro bonus precedente, che ha avuto un buon successo per tutto il 2022 e che potrebbe essere riproposto con un semplice rifinanziamento.

Stiamo parlando del Bonus TV con rottamazione, quello stabilito due anni fa con il decreto del 5 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico. Se ne parla ormai da alcuni giorni e la notizia è arrivata sulla stampa nazionale, secondo cui mancherebbero solo i dettagli e il decreto che "riavvia" il bonus sarebbe già scritto. Ci sarebbero anche i soldi per coprire le spese: ben 90 milioni di euro.

Nuovo Bonus TV: cosa sappiamo

Come anticipato, il nuovo bonus sarebbe la riedizione del vecchio Bonus TV con rottamazione. Quindi sarà necessario consegnare (o rottamare in un centro raccolta RAEE) un vecchio apparecchio TV non compatibile con il digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2 per ottenere uno sconto immediato fino a 100 euro sull’acquisto di un modello nuovo, compatibile con il codec HEVC Main-10.

In linea di massima la gran parte dei TV venduti prima di dicembre 2018 non sono compatibili con il nuovo digitale, ma l’effettiva compatibilità va verificata usando gli ormai ben noti canali di test.

Chiaramente si dovrà essere in regola con il pagamento del canone RAI (o esentati) per ottenere il bonus, che verrà erogato una sola volta a famiglia. L’importo del bonus, infine, sarebbe sempre del 20% del prezzo della nuova Smart TV, per un massimo di 100 euro.

Quello che ancora non sappiamo, invece, è se chi ha già ricevuto uno dei precedenti Bonus TV potrà chiederlo nuovamente e se ci saranno limiti di reddito.

Il precedente Bonus TV con rottamazione del 2021, infatti, non prevedeva alcun limite di reddito ma quello ancora precedente (decreto legge del 18 ottobre 2019) prevedeva un limite ISEE di 20.000 euro.

Nuovo Bonus TV: quando arriva

Al momento, quindi, sul nuovo Bonus TV ci sono solo indiscrezioni, non confermate ma molto credibili perché il meccanismo del nuovo Bonus TV con rottamazione sarebbe già ben rodato e riattivabile in pochissimo tempo.

A proposito di tempo: quando arriva il nuovo Bonus TV? Al momento si parla di inizio 2024, ma non è nemmeno da escludere che venga lanciato prima, in modo da stimolare l’acquisto di nuovi televisori come regalo di Natale 2023.

Oppure, se il Governo ascolterà il "grido di dolore" delle TV private locali, il nuovo Bonus TV potrebbe arrivare molto prima.

Bonus e Switch Off

Se il Governo sta pensando ad un nuovo Bonus TV, e se si tratta di bonus con rottamazione, vuol dire che nelle case degli italiani esistono ancora moltissime televisioni non compatibili con il Digitale Terrestre DVB-T2.

Facendo due conti della serva, e ipotizzando che vengano erogati solo bonus con la cifra massima di 100 euro, con i 90 milioni di euro è possibile finanziare la rottamazione di 900.000 vecchi televisori che diventeranno inutilizzabili dopo lo Switch Off.

Switch Off per il quale, al momento, non c’è ancora un data ufficiale nonostante le pressioni di Aeranti-Corallo, associazione di categoria delle TV e radio locali che hanno investito milioni e milioni di euro per aggiornare le attrezzature di trasmissione e, oggi, si trovano a dover trasmettere col vecchio standard e a qualità persino inferiore.

Aeranti-Corallo ha chiesto che lo Switch Off sia fatto prima possibile, entro la fine di quest’anno, cosa che potrebbe portare il Governo ad un lancio del nuovo Bonus TV con rottamazione entro molto poco tempo, in modo da stimolare la sostituzione delle ultime vecchie TV rimaste nelle case degli italiani e, finalmente, passare tutti al DVB-T2.