Digitale terrestre, perché comprare un tuner PCIe

Tra le tante possibili opzioni per guardare i programmi del digitale terrestre la più comoda è certamente la televisione, seguita dalla TV con decoder esterno, nel caso la TV non sia dotata di un decoder interno abbastanza moderno. Ma, come ormai sanno in molti, ci sono tanti altri modi per vedere il digitale terrestre.

Uno di essi, però, è sconosciuto ai più anche se ha delle possibili implementazioni molto interessanti: si tratta dell’uso di un “tuner DVB PCIe“. Dietro questo nome apparentemente poco amichevole si nasconde un piccolo sintonizzatore per digitale terrestre montato su una normale scheda PCIe, cioè una scheda di espansione per i PC desktop. Ciò vuol dire che, usando un tuner PCIe, potremo guardare (ma anche registrare) i programmi del digitale terrestre da un PC fisso. Il principio di funzionamento è molto simile ai decoder a chiavetta USB, ma i tuner PCIe di solito sono più potenti e offrono qualche opzione in più.

Cosa può fare un tuner DVB PCIe

Lo scopo principale di ogni tuner DVB interno per PC desktop è quello di mostrare, in una finestra o a schermo intero, i canali del digitale terrestre su un computer da scrivania. La potenza dei computer, abbinati a questi sintonizzatori, permette all’utente di fare molto di più.

La maggior parte dei tuner PCIe, infatti, permette di vedere e gestire più canali contemporaneamente. Ciò vuol dire, ad esempio, che potremo vedere due o più programmi allo stesso tempo sullo stesso monitor (o più monitor, se il PC ne è dotato). O, cosa ancor più utile, che potremo registrare un programma mentre ne guardiamo un altro o addirittura registrare più programmi diversi contemporaneamente.

Tutto questo è possibile perché queste schede includono il sintonizzatore ma non anche il decoder: la decodifica sarà a carico del PC (che ha una potenza più che sufficiente), tramite un software incluso nel prezzo del tuner.

Se il computer desktop non si trova abbastanza vicino ad una presa dell’antenna TV non è un grosso problema: è sempre possibile abbinare a questi tuner una antenna esterna amplificata.

Tuner DVB PCIe: come sceglierlo

Come abbiamo visto, quindi, i tuner PCIe per il digitale terrestre sono dei prodotti molto interessanti e con delle grandi potenzialità. Tuttavia, il mercato offre schede di diverso tipo e, purtroppo, anche qualche scarto di magazzino che va evitato accuratamente.

Ad esempio sono ancora in commercio tuner PCIe analogici, che non sono in grado di sintonizzare il segnale digitale terrestre e, in pratica, in Italia sono sostanzialmente inutili. Altri tuner sono compatibili solo con l’attuale standard DVB, quindi non funzioneranno quando sarà completato lo switch off allo standard DVB-T2.

Altri tuner, poi, sono in realtà più tuner in uno solo e possono ricevere anche il segnale da un impianto satellitare e, infine, molti sono dotati anche di telecomando. Insomma, la scelta è molto ampia ma non tutti i prodotti sono validi. Ecco una selezione di tuner DVB PCIe compatibili con gli standard essenziali per vedere il digitale terrestre su PC oggi e anche domani:

Hauppauge 3418259 – Sintonizzatore TV 6 in 1 DVB-T2 e DVB-S2

Hauppauge 3875199 – Sintonizzatore TV 4 in 1 DVB-T2 e DVB-S2

TBS6590 – Scheda PCI-e doppio sintonizzatore TV DVB-S2 e DVB-T2

TBS6504 Multi Standard Quad Tuner PCI-e DVB-S2 e DVB-T2