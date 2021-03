Digitale Terrestre: quale antenna usare per migliorare il segnale

La copertura nazionale del segnale digitale terrestre è ottima e i programmi si vedono abbastanza bene in tutta Italia. Ci sono casi in cui, però, il segnale arriva debole o disturbato (solitamente a causa di interferenze con il segnale telefonico 4G LTE) e anche casi in cui il segnale arriva bene, ma i programmi si vedono male lo stesso.

In entrambi i casi un possibile rimedio, per tornare a vedere tutti i programmi senza disturbi, è cambiare l’antenna del digitale terrestre. Solitamente per farlo ci si rivolge ad un antennista, che andrà ad istallare una antenna generica e spesso di qualità “base“: va mediamente bene ovunque, non costa troppo, non è eccellente ma è sufficiente a ricevere il segnale del DVB-T1 e lo sarà anche dopo lo switch off al DVB-T2. L’antennista, d’altronde, interviene su un grande territorio e sceglie quindi prodotti che vanno mediamente bene ovunque, mentre le singole abitazioni potrebbero avere dei problemi specifici da risolvere: dei palazzi molto alti tutto intorno che schermano il segnale, ad esempio, oppure un ripetitore telefonico nelle vicinanze che fa interferenza. In casi del genere è utile acquistare una antenna esterna e farsela istallare, oppure comprare una antenna interna e montarla da soli.

Antenne per digitale terrestre: i vari tipi

Le antenne per digitale terrestre sono principalmente di due tipi: esterne, cioè da montare fuori dall’abitazione (di solito sul tetto o in balcone) o interne, da istallare comodamente in casa vicino la televisione.

Poi ci sono le antenne “passive“, che non ricevono corrente elettrica (quasi tutte le antenne esterne) e quelle “attive“, cioè alimentate dalla presa elettrica (quasi tutte le antenne interne) e che includono al loro interno un amplificatore di segnale. Anche in funzione dell’alimentazione, quindi, le antenne possono avere un “guadagno" alto o basso.

Per farla molto semplice, anche se non è del tutto corretto possiamo dire che il guadagno indica quanto l’antenna riesce ad amplificare il segnale e si misura in dBi.

Un altro aspetto importante delle antenne per digitale terrestre, da tenere in considerazione in fase di acquisto, è la presenza o meno di un filtro per le frequenze usate dal segnale telefonico 4G. Se viviamo in una zona con molti ripetitori telefonici questo filtro può fare una enorme differenza nella qualità del segnale ricevuto e inviato alle televisioni di casa.

Infine, nella scelta di una antenna per digitale terrestre è anche utile guardare in prospettiva al futuro e cercare un modello espressamente progettato per la ricezione dei canali in 4K. La trasmissione di questi canali, infatti, richiede una mole di dati molto più alta rispetto ai canali in HD e, di conseguenza, se una antenna non è molto performante potrebbe non ricevere bene i canali 4K pur ricevendo perfettamente quelli in HD.

Anche in questo caso, però, molto dipende dalla quantità e qualità del segnale presente in zona: anche la migliore antenna non può far nulla se il segnale trasmesso è troppo debole o troppo disturbato.

Antenna per digitale terrestre: esterna o interna?

A livello di qualità del segnale le antenne esterne sono le più efficaci, perché non avendo i muri di casa ad accerchiarle ricevono molte più onde rispetto a quelle interne. Per montarle, però, spesso serve un tecnico e a volte possono esserci problemi in condominio.

Le antenne esterne sono quasi tutte passive, le più moderne hanno il filtro per il 4G e alcune sono in grado di ricevere senza problemi il segnale 4K. Ecco alcuni esempi di antenne esterne che possiamo acquistare online:

Se invece non vogliamo o non possiamo montare una antenna esterna possiamo scegliere un modello di antenna interna. Andrà posizionato nei pressi della televisione, vicino ad una presa di alimentazione (ma solo se l’antenna è attiva e amplificata) e possibilmente anche vicino ad una finestra in modo che non ci sia il muro davanti a schermare il segnale.

Queste antenne sono quasi sempre una buona soluzione quando il ripetitore TV è a non più di 5-10 km in linea d’aria, a meno che non sia integrato anche un buon amplificatore di segnale. In questo secondo caso l’antenna interna può rappresentare una buona alternativa all’uso dell’amplificatore di segnale quando solo una delle TV di casa non riceve un buon segnale.

I prezzi delle antenne per digitale terrestre interne sono solitamente contenuti, tra 10 e 50 euro, e questi dispositivi sono facilmente trasportabili: ad esempio in una seconda casa, oppure in camper. Ecco alcuni dei modelli disponibili:

