In arrivo la serie drama Pam & Tommy

È una sorprendente vicenda realmente accaduta quella su cui si basa la serie tv Pam & Tommy, in arrivo in streaming a febbraio 2022. I protagonisti della trama della serie, che si presenta come un mix tra dramma, crime e romanticismo, sono la modella, attrice e show girl di fama internazionale Pamela Anderson e il primo marito Tommy Lee.

La serie originale , che verrà trasmessa su Disney+, ripercorre le tappe di una vicenda avvenuta negli anni ’90, ovvero il furto del filmato di alcune scene di sesso tra Pamela e Tommy, batterista del Mötley Crüe. I due si erano sposati nel 1995, dopo essersi conosciuti quattro giorni prima. La diffusione del sex tape, girato durante la prima notte di nozze, diventò un caso mediatico internazionale: riproporlo oggi significa anche interrogarsi sul rapporto tra celebrità, privacy e tecnologie. La serie è scritta da Rob Siegel e DV DeVincentis ed è diretta da Craig Gillespie.

Di cosa parla la serie Pam & Tommy

La trama si sviluppa su otto episodi ed è ambientata negli anni Novanta, quando la diffusione di Internet era ancora agli albori e, soprattutto, non era regolamentata come lo è oggi.

Nella serie tv un operaio scontento ruba il video hard dalla casa di Pamela Anderson e Tommy Lee. Il filmato comincia a circolare tra innumerevoli persone attraverso scambi di videocassette e infine viene pubblicato sul web. A questo punto esplode un vero e proprio scandalo.

Tra l’altro più o meno nello stesso periodo, nel 1998, Pamela e Tommy divorziano. All’epoca la carriera di Anderson era iniziata da pochi anni, ma con grandi successi: aveva posato per la rivista Playboy e nella storica serie Baywatch interpretava già dal 1992 il personaggio di C.J. Parker.

Il cast: chi recita in Pam & Tommy

Pamela Anderson, sex symbol di un’intera generazione, nella serie tv è interpretata dall’attrice britannica Lily James, già nel cast di Yesterday. Il marito Tommy Lee ha invece il volto di Sebastian Stan (The Falcon & the Winter Soldier).

A vestire i panni dell’operaio che sottrae il sex tape è il canadese Seth Rogen, prolifico attore, sceneggiatore, produttore cinematografico, regista e doppiatore.

Quando e dove vedere Pam & Tommy

La serie su Pamela Anderson e Tommy Lee sarà visibile su Star, all’interno di Disney+. I primi tre episodi debutteranno il 2 febbraio 2022 e successivamente verrà distribuita una puntata a settimana.

Chi ha in casa dei bambini che hanno libero accesso alla televisione può assicurarsi che la visione della serie tv resti appannaggio di un pubblico adulto ricorrendo al “Profilo Bambini”, già presente sulla piattaforma di streaming, oppure impostando dei limiti di accesso a determinati contenuti, per i quali viene richiesto un pin.