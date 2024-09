Disney+, stop condivisione: come configurare il "nucleo familiare"

A partire dal 1° settembre 2024 anche Disney+, come già fatto anche da Netflix, ha iniziato a bloccare la condivisione delle password. Cioè quel metodo “furbo” per “scroccare” Disney+ e guardarlo da casa propria usando le credenziali d’accesso di un’altra persona, compiacente.

Come tutte le piattaforme di streaming, anche Disney+ ha un numero massimo di utenti che possono vedere la piattaforma contemporaneamente e questo numero dipende dal tipo di abbonamento sottoscritto. L’abbonamento Premium da 11,99 euro al mese (o 119,90 euro l’anno) permette di usare l’app su quattro dispositivi contemporaneamente.

Un limite abbastanza alto da essere sfruttato per dividere in due l’abbonamento, pagando 6 euro a testa per vedere tutto il catalogo Disney+ in 4K, con l’HDR e senza pubblicità.

Adesso, però, Disney inizia a bloccare la condivisione delle credenziali d’accesso, impedendo la connessione ai dispositivi che si trovano al di fuori del cosiddetto “nucleo familiare“. A questo punto, però, è doveroso chiedersi come si configura il nucleo familiare, come si aggiunge un dispositivo al nucleo familiare e come si aggiunge un utente extra (a pagamento) al nucleo familiare di Disney+.

Nucleo familiare Disney+: come funziona

Il “nucleo familiare” è il gruppo di dispositivi associati al titolare dell’abbonamento, nella pratica i suoi coinquilini. Non c’è modo di scegliere quali dispositivi fanno parte del nucleo, perché è Disney stessa a indovinarlo.

Il nucleo familiare, infatti, viene rilevato automaticamente leggendo l’indirizzo IP del router di casa dell’utente. Tutti i dispositivi che si collegano dalla stessa rete WiFi, quindi, rientrano nel nucleo familiare dell’abbonato. Ovviamente nel numero massimo di dispositivi permessi dall’abbonamento.

Se una persona prova a entrare nel profilo di un abbonato, con le credenziali corrette, ma accede a Internet da un’altra posizione, allora riceve il messaggio

Questa TV non sembra fare parte del nucleo familiare associato a questo account

Come aggiungere un dispositivo al nucleo familiare Disney+

Proprio per via di questo modo di funzionare, per aggiungere un altro dispositivo al nucleo familiare di un abbonato basta connettersi a Disney+ dalla stessa rete WiFi dell’utente che paga l’abbonamento.

Se la rete è la stessa, infatti, non verrà visualizzato alcun messaggio d’errore e sarà possibile vedere tutti i contenuti, senza alcun problema.

Come aggiungere un utente extra a Disney+

Chi riceve il messaggio d’errore, invece, non ha speranza di vedere Disney+ senza pagare se non quella di farsi designare come “utente extra” di un abbonato. Per ogni abbonamento è possibile nominare un solo utente extra.

Lo si fa direttamente dal sito Web di Disney+, accedendo con le proprie credenziali e andando su Profilo > Account > Utente extra. Al termine della procedura, all’abbonamento già sottoscritto verrà aggiunto un sovraccarico di 5,99 euro al mese.

Come cambiare il nucleo domestico

Se l’abbonato a Disney+ cambia casa, oppure cambia fornitore Internet, la piattaforma rileverà una modifica nella rete usata per l’accesso a Disney+ e la interpreterà come un tentativo di “scroccare” la visione.

Apparirà, dunque, il messaggio d’errore e un tasto con la scritta “AGGIORNA nucleo familiare“. Basterà premere questo tasto e Disney invierà all’email dell’abbonato un codice temporaneo d’accesso, che servirà a sbloccare la visione e ad aggiornare il nucleo familiare.

Come guardare Disney+ fuori casa

C’è un’ulteriore possibilità: l’utente regolarmente abbonato sta provando a vedere Disney+ da un’altra abitazione o da altro luogo, dove si trova temporaneamente, usando le sue credenziali.

In questo caso l’utente riceverà il solito errore e, per vedere la piattaforma senza aggiornare il nucleo domestico, dovrà selezionare l’opzione “SONO FUORI CASA“. Anche in questo caso verrà mandato un codice di sblocco all’email del titolare dell’abbonamento.