Ondata di novità da parte di DJI che svela il nuovo drone professionale DJI Avata 2, pensato per offrire un’esperienza di volo FPV adatta anche ai principianti e progettato per essere abbinato al visore Googles 3, dotato di diottrie regolabili, due schermi microOLED, con frequenza di aggiornamento fino a 100 Hz, e una trasmissione a bassa latenza.

C’è anche il controller RC Motion 3 che rende più semplici le manovre di volo. I due accessori sono disponibili anche per Air 3 e Mini 4 Pro. Il nuovo drone di DJI è già acquistabile, con il solito bundle Fly More Combo con 3 batterie, anche su Amazon Italia.

DJI Avata 2: caratteristiche tecniche

Il nuovo DJI Avata 2 è dotato di una fotocamera da 12 Megapixel super grandangolare con CMOS da 1/1,3′‘, con angolo di visualizzazione che arriva fino a 155°. Con la fotocamera, inoltre, è possibile registrare video HDR fino a 4K/60fps oltre a video slow motion a 2,7K/120fps. Rispetto alla prima generazione, inoltre, viene introdotta la possibilità di sfruttare la modalità colore D-Log M a 10 bit per ottenere un miglioramento di foto e video in fase di post produzione.

Grazie all’abbinamento con il controller DJI RC Motion 3, incluso nel kit di accessori con cui è possibile acquistare il drone, è possibile eseguire manovre aeree complesse con grande semplicità. Basta un movimento del controller per un flip o un rollio a 360 gradi o anche un drift a 180°. La stabilità del drone, anche nelle manovre più complesse, è assicurata da due tecnologie di stabilizzazione, che lavorano insieme: DJI RockSteady, che riduce le vibrazioni della fotocamera, e DJI HorizonSteady, in grado di bloccare le riprese su un orizzonte livellato.

Con la disattivazione dell’EIS, inoltre, è possibile utilizzare il software Gyroflow per la stabilizzazione delle riprese in post-produzione. Da notare che il drone è dotato di un nuovo paraelica più leggero rispetto alla generazione precedente per garantire manovre di volo più agili anche in spazi particolarmente ristretti in tutta sicurezza. Ci sono, inoltre, nuovi sensori fisheye binoculari per effettuare voli a bassa quota o al chiuso. Da notare anche la modalità Tartaruga che consente di raddrizzare il drone nel caso in cui questo atterri capovolto.

DJI Avata 2 è dotato di un’autonomia di volo massima di 23 minuti. C’è la funzione Return to Home che si attiva in automatico quando la batteria raggiunge un livello di carica troppo basso per consentire un utilizzo prolungato o anche in caso di perdita del segnale. Per quanto riguarda la trasmissione video O4 viene supportata una distanza massima di 13 chilometri con una latenza di 24 ms e una qualità delle immagini di 1080p/100fps, con bit-rate massimo di 60 Mbps.

Il drone è dotato di una memoria interna da 46 GB che può archiviare fino a 90 minuti di video a 1080p/60fps. Il trasferimento dei file video può avvenire rapidamente, tramite Wi-Fi. Grazie all’app LightCut, inoltre, è possibile effettuare modifiche rapide, quando il drone è connesso via Wi-Fi, anche senza dover scaricare i file. Con un peso inferiore ai 900 grammi, il drone Avata rientra nella categoria A1 prevista dal regolamento europeo.

DJI Avata 2: prezzi e disponibilità

Il nuovo DJI Avata 2 è disponibile da questa settimana ed è acquistabile, sia tramite lo store ufficiale dell’azienda che su Amazon, con un prezzo di 999 euro. Nel kit è incluso anche il visore Googles 3 oltre che il controller RC Motion 3. C’è poi il bundle Fly More Combo con 3 batterie che viene proposto al prezzo di 1.299 euro.

