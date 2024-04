DJI Power 1000: prezzo e caratteristiche della nuova power station

Fonte foto: DJI

Debutta ufficialmente la nuova DJI Power 1000. Si tratta di una stazione di alimentazione portatile pensata per garantire una ricarica rapida della batteria dei droni DJI oltre che per alimentare tutti gli elettrodomestici più comuni, in modo da semplificare l’utilizzo outdoor.

DJI Power 1000: caratteristiche tecniche

La nuova power station DJI Power 1000 si caratterizza per un peso di 13 chilogrammi, risultando, quindi, facile da trasportare, e per una capacità di 1.024 Wh. Da notare, inoltre, una potenza di uscita massima di 2.200 W. Secondo i dati forniti dall’azienda, per una ricarica completa bastano 70 minuti ma è possibile raggiungere l’80% (partendo da uno stato di batteria scarica) in circa 50 minuti.

Durante la ricarica, il livello di rumore arriva ad appena 23 dB. La batteria è realizzata con celle al litio ferro fosfato in grado di garantire fino a 3.000 cicli di ricarica, con una durata di 10 anni. La stazione di ricarica, stando a quanto rivelato dall’azienda, ha superato 26 certificazioni di test prodotto da parte dell’autorità svizzera SGS.

La DJI Power 1000 è stata realizzata per offrire la massima versatilità: gli utenti, quindi, possono utilizzare la stazione di alimentazione sia per ricaricare i droni DJI, ripristinandone l’autonomia in tempi rapidi, che per alimentare o ricaricare elettrodomestici e altri dispositivi elettronici.

Per quanto riguarda i droni, è disponibile la funzione di ricarica rapida DJI Power SDC che consente di riprende a utilizzar un drone DJI in tempi rapidi (servono 30 minuti per passare dal 10% al 95% di carica della batteria). La ricarica, in questo caso, avviene tramite appositi cavi di ricarica da acquistare separatamente.

La stazione di ricarica può essere utilizzata anche in campeggio, per ricaricare smartphone e laptop oltre che per alimentare lanterne, frigoriferi per auto, forni a microonde e altri dispositivi. La capacità della DJI Power 1000 è più che sufficiente a queste attività: un frigorifero per auto, ad esempio, può essere alimentato per circa 19 ore.

La ricarica della DJI Power 1000 può avvenire in vari modi: è possibile utilizzare una presa di alimentazione, con supporto alla modalità di ricarica rapida da 1.200 W (oltre alla ricarica standard da 600 W), o anche tramite pannelli solari, con il Modulo adattatore per pannello solare specifico. La ricarica, utilizzando il cavo specifico, può avvenire anche dall’auto. Ci sono anche due porte USB-C da 140 W, con una potenza complessiva in uscita fino a 280 W.

DJI Power 1000: prezzo e disponibilità

La nuova DJI Power 1000 è disponibile, per il momento, in pre-ordine, tramite lo store DJI. Il prezzo ufficiale è di 1.099 euro. La distribuzione, terminata la fase di pre-ordine, dovrebbe coinvolgere anche altri rivenditori autorizzati.