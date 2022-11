Doctor Who, chi sono gli attori dello speciale natalizio

Come ben sanno i fan di Doctor Who, serie tv britannica di fantascienza prodotta fin dal 1963, ogni Dottore ha la sua compagna: da poco è stata annunciata quella che sarà al fianco del quindicesimo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa, negli episodi che usciranno in occasione dello speciale natalizio del prossimo anno.

Prima di vedere la nuovissima coppia in azione bisognerà avere ancora molta pazienza: nel frattempo, però, abbiamo già diverse informazioni sugli attori che porteranno avanti la storia.

Doctor Who: perché gli attori cambiano

Il Dottore protagonista della serie Doctor Who è un Signore del Tempo, un alieno dalle sembianze umane che viaggia nel tempo grazie alla sua speciale navicella, il Tardis, che ha l’aspetto di una cabina blu della polizia inglese degli anni Sessanta. Nelle sue avventure Il Dottore è sempre seguito da uno o più compagni di viaggio terrestri.

Il Signore del Tempo, inoltre, periodicamente o in particolari circostanze subisce un processo vitale chiamato rigenerazione, attraverso il quale cambia aspetto e personalità. Grazie a questo escamotage narrativo, l’attore che interpreta Il Dottore può cambiare. Dal 2005, questo ruolo è stato ricoperto da Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, John Hurt, Peter Capaldi e Jodie Whittaker (la prima donna in questo ruolo).

Lo scorso maggio, invece, è stato annunciato che dal 2023 Il Dottore (il quindicesimo, appunto) sarà interpretato da Ncuti Gatwa, attore ruandese naturalizzato britannico già protagonista della serie Netflix Sex Education.

Chi è la nuova compagna del Dottore

Più recente è l’annuncio di chi sarà l’immancabile compagna di viaggio del quindicesimo Dottore: si tratta di Millie Gibson, attrice britannica 18enne nota soprattutto per il suo ruolo nella serie Coronation Street. Il suo personaggio in Doctor Who si chiamerà Ruby Sunday.

L’attrice ha dichiarato: «Anche se sono ancora completamente incredula, sono immensamente onorata di essere stata scelta come compagna del Dottore. Questo ruolo è un dono e un sogno che si avvera, e farò di tutto per provare ad essere all’altezza dei compagni che hanno viaggiato prima di me. E quale modo migliore per farlo se non essere al fianco del favoloso Ncuti Gatwa? Non vedo l’ora di iniziare».

Quando escono i nuovi episodi di Doctor Who

Gibson e Gatwa vestiranno ufficialmente i panni del Dottore e della sua nuova compagna nello speciale natalizio del 2023. Prima, però, sono previste delle puntate speciali dello show, in cui il ruolo del Dottore sarà però interpretato dall’indimenticabile David Tennant e quello della compagna Donna Noble da Catherine Tate.