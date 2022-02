Domani esce Inventing Anna: come prepararsi

La truffa raccontata nella miniserie originale Netflix Inventing Anna è sconvolgente, a maggior ragione se si considera il fatto che è accaduta veramente. La serie in uscita domani su Netflix è infatti basata sulla reale storia di Anna Delvey, una giovane donna che per alcuni anni si è finta una ricca ereditiera ingannando l’élite di New York.

A imprimere un marchio di garanzia alla miniserie è la firma di Shonda Rhimes, o meglio, della sua casa di produzione televisiva ShondaLand, un nome d’eccellenza che è già collegato a progetti del calibro di Grey’s Anatomy, Private Practice, Le regole del delitto perfetto, Scandal e Bridgerton. La produzione esecutiva di Inventing Anna, invece, è curata da Betsy Beers. Gli episodi, in tutto dieci, durano circa 60 minuti ciascuno e raccontano la vicenda di Anna Delvey dal punto di vista di una giornalista, Vivian, che deve seguirne il processo.

La storia vera di Inventing Anna

I fatti di cronaca dietro Inventing Anna si sono svolti negli ultimissimi anni e riguardano Anna Sorokin. Nata in Russia nel 1991, la donna ha scelto lo pseudonimo Anna Delvey quando ha iniziato a fingersi una ricca ereditiera tedesca a New York. La truffa ha funzionato per alcuni anni, permettendo ad Anna di aggirare banche e personalità di spicco della città statunitense e di accumulare migliaia di dollari di debiti e conti non saldati.

Una volta scoperta, Sorokin è stata arrestata, processata e condannata per furto aggravato. Circa due anni dopo la sentenza, all’inizio del 2021, è stata rimessa in libertà per buona condotta.

La trama di Inventing Anna

La protagonista della miniserie Inventing Anna è Vivian, una giornalista che si trova a indagare sul caso di Anna Delvey: è una truffatrice o, come lascia intendere il suo sfavillante e popolarissimo profilo Instagram, la nuova incarnazione del sogno americano?

Vivian attende di seguire il processo a carico di Anna e nel frattempo sviluppa con quest’ultima un legame di amore e odio. La serie si ispira all’articolo di Jessica Pressler, che è anche produttrice dello show, intitolato How Anna Delvey Tricked New York’s Party People e pubblicato sul New York Magazine.

Il cast di Inventing Anna

Nel cast ci sono Anna Chlumsky (Veep – Vicepresidente incompetente) nel ruolo di Vivian e Julia Garner (Ozark, Dirty John) in quello di Anna Delvey.

Katie Lowes (Scandal) veste i panni di Rachel, una follower accanita di Anna. Laverne Cox (Orange Is the New Black), invece, è Kacy Duke, una manager di celebrities e life coach finita suo malgrado nella “trappola" della finta ereditiera. Nel cast figura anche Alexis Floyd (The Bold Type), che interpreta l’aspirante regista Neff.

A che ora esce Inventing Anna

Il debutto di Inventing Anna in esclusiva su Netflix è previsto per venerdì 11 febbraio 2022.

Come tutte le serie tv e i film originali Netflix, la miniserie dovrebbe essere resa disponibile in tutto il mondo alle 24:00 ora del Pacifico; dunque, in Italia, intorno alle 9 del mattino.