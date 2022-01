Inventing Anna: tutto sulla serie di Shonda Rhimes

È uno scandaloso fatto di cronaca della storia recente l’evento che ha ispirato la realizzazione di Inventing Anna, la nuova serie tv di Netflix creata da Shonda Rhimes, che in passato ha messo la firma su prodotti di enorme successo come Grey’s Anatomy, Scandal, Le regole del delitto perfetto e Bridgerton.

La Anna richiamata nel titolo della serie tv è Anna Sorokin, una donna nata in Russia nel 1991 che, con lo pseudonimo di Anna Delvey, ha finto di essere una ricchissima ereditiera tedesca ingannando banche e personalità di spicco dell’élite di New York. Per qualche anno la donna è incredibilmente riuscita a condurre uno stile di vita lussuoso senza destare sospetti, accumulando ovviamente migliaia di dollari di conti non pagati. Una volta scoperta, è stata condannata per furto aggravato. Nel febbraio 2021, poco meno di due anni dopo la sentenza, è stata scarcerata per buona condotta.

La trama: di cosa parla Inventing Anna

La trama di Inventing Anna ripercorre l’ascesa e il declino di Anna Sorokin. Nelle puntate vedremo in particolare una giornalista di nome Vivian impegnata a indagare sul caso della finta ereditiera, con la quale sviluppa presto un rapporto di amore e odio.

Tra i temi presenti nella serie ci saranno anche i social e il desiderio di celebrità, dal momento che Anna Sorokin (sia prima sia dopo la condanna) ha sempre avuto un vastissimo stuolo di ammiratori e followers online.

Il cast: chi recita in Inventing Anna

Nel cast di Inventing Anna ci sono Arian Moayed, Anders Holm, Katie Lowes, Anna Deavere Smith, Alexis Floyd, Terry Kinney e Jeff Perry.

Laverne Cox

Julia Garner interpeta la truffatrice Anna Sorokin, mentre Anna Chlumsky è Vivian, la giornalista che indaga sul caso.

Quando esce Inventing Anna su Netflix

Le riprese, iniziate nel 2019, si sono concluse nella primavera del 2021. I tempi sono quindi maturi per l’atteso debutto della serie tv, che è previsto su Netflix per l’11 febbraio 2022.

Da questa data in poi, i dieci episodi della serie potranno essere visti in qualunque momento da tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming.