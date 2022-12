Domina 2, chi sono i nuovi attori

La seconda stagione di Domina, il period drama sulle donne del principato di Cesare Augusto, sta per arrivare e porterà con sé più di una novità nel cast. La serie prodotta da Tiger Aspect Productions, società parte di Banijay UK, vedrà ancora protagonista Kasia Smutniak nei panni di Livia Drusilla, insieme a Matthew Mcnulty, Liah O’prey, Ben Batt, Ewan Horrocks, Claire Forlani, Darrell D’silva, Christine Bottomley e Alais Lawson. Ma ci sono anche tre new entry che è il momento di conoscere meglio.

Le novità nel cast di Domina

Nel cast di Domina 2, serie creata da Simon Burke (che è anche produttore esecutivo insieme a Lucy Bedford, Head of Drama per Tiger Aspect, Muirinn Lane Kelly e Carmel Maloney), ci sarà per la prima volta Benjamin Isaac. L’attore vestirà i panni di Tiberio, il figlio maggiore di Livia con alle spalle un’infanzia traumatizzante. Sempre più riluttante a realizzare le ambizioni della madre, l’uomo rischia di essere travolto dalla corruzione di Roma, che diventa in modo sempre più concreto una minaccia che minaccia di travolgere lui e la sua famiglia, in particolare l’amata moglie Vipsania.

Entra nel cast anche David Avery (già visto in Doctor Who, Lost in London, Finalmente maggiorenni). L’attore vestirà i panni del giovane, perfido e ambizioso aristocratico Domitius, da poco sposato con Antonia, figlia di Ottavia, ed entrato così a far parte della famiglia di Gaio.

L’ultima aggiunta al cast è Joelle (nota, ad esempio, per Dune e L’accademia del bene e del male) nei panni di Vipsania, figlia di Agrippa e moglie di Tiberio. È una delle principali forze positive nella vita del marito e si rifiuta di far parte dei giochi di potere di Roma.

Di cosa parla Domina 2

La seconda stagione di Domina torna a raccontare la lotta per il controllo dell’Impero Romano da un inedito punto di vista femminile. Dove eravamo rimasti? Nella prima stagione Livia Drusilla torna a Roma dopo dieci anni di esilio, determinata a riconquistare tutto ciò che aveva. Arrivata in cima all’impero, per quanto frammentato, deve però lottare per preservare il suo matrimonio con Gaio e per tenere il potere nelle mani della sua stirpe. Non è facile: il dominio di Roma è un traguardo ambito da molti e non è facile capire di chi ci si può fidare…

Domina 2 in streaming

Le riprese della seconda stagione, ormai concluse, si sono svolte negli scorsi mesi negli storici studi di Cinecittà. La serie debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2023, ma non è ancora stata annunciata una data precisa di uscita.