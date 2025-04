Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Edits di Meta è la nuova applicazione per il video editing per dispositivi mobile che permette di creare contenuti unici da condividere su Instagram e non solo

Meta ha ufficialmente reso disponibile Edits anche in Italia. Si tratta di una nuova applicazione di video editing per dispositivi mobili destinata a diventare il competitor diretto di CapCut, altro celebre software molto apprezzato dai creatori di contenuti.

L’app è disponibile sia per i device con iOS che per quelli con Android e può essere scaricata gratuitamente dal proprio store di riferimento. Vediamo come funziona e le principali impostazioni di questo nuovo tool.

Come funziona Edits di Instagram

Per prima cosa bisogna scaricare l’app di Edits. Farlo è semplice e, in questo caso, basta andare sul Google Play Store, cercare il tool in questione e procedere con il download. Importante sottolineare che, al momento, l’applicazione è completamente gratuita.

Non appena il tool è stato scaricato e installato è sufficiente fare tap sulla nuova icona e accedere con il proprio account Instagram. Per chi è già loggato sul dispositivo basta fare tap sull’icona del profilo, scegliere di utilizzare un altro account, oppure iscriversi gratuitamente al social.

Prima di procedere con l’utilizzo dell’applicazione bisognerà autorizzare l’uso delle informazioni personali che saranno impiegate da Meta per personalizzare le inserzioni e le altre esperienze legate al servizio. Qui è possibile anche decidere se consentire l’invio di notifiche o meno.

A questo punto si aprirà la dashboard principale dove l’utente potrà creare un nuovo progetto e, quando disponibili, gestire quelli già creati. Andando nella parte bassa dell’app e facendo tap tra le varie icone è possibile creare uno Sticky per appuntarsi un’idea, vedere i video creati da altri utenti dalla sezione Ispirazione, accedere agli Insights per monitorare le performance dei propri video su Edits e su Instagram e avviare la fotocamera per registrare un nuovo video.

Importante ricordare che prima di iniziare a creare il proprio progetto (facendo tap sull’icona “+”) bisogna consentire a Edits di accedere ai contenuti multimediali dello smartphone.

Le principali funzioni disponibili su Edits

Trattandosi di una suite per il video editing a 360°, Edits ha al suo interno tutta una serie di utilissimi strumenti per rendere unico ogni video e, naturalmente, personalizzare i propri progetti senza dover utilizzare app di terze parti.

L’applicazione permette di creare video di massimo 10 minuti, creando un nuovo progetto partendo da video e foto già presenti sul device oppure utilizzando la registrazione diretta, registrando direttamente da dentro l’applicazione.

Per quanto riguarda l’editing, come per i programmi professionali è possibile creare un progetto modificando fotogramma per fotogramma. Oltre a questo è anche possibile inserire animazioni ed effetti speciali, utilizzare strumenti per il ritaglio, overlay e sottotitoli e addirittura diversi elementi multimediali come testi, effetti sonori, musica, sticker e diverse tipologie di filtri.