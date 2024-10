Donne a Kabul: trailer e di cosa parla Bread & Roses

Fonte foto: Apple TV+

«Siamo stanche persino di piangere. Dobbiamo combattere, non c’è altra scelta». È intenso e toccante il trailer di Bread & Roses, il nuovo documentario di Apple Original Films in uscita fra poche settimane in streaming su Apple TV+. Il docufilm apre una finestra sull’impatto sconvolgente che nel 2021 la caduta di Kabul in mano ai Talebani ha avuto sulla vita delle donne: in 20 milioni hanno perso i loro diritti, non potendo più studiare, lavorare o uscire da sole.

Il trailer del documentario Bread & Roses

Bread & Roses non racconta la vita delle donne a Kabul dal 2021 in poi dall’esterno, ma cede la parola direttamente alle donne che affrontano in prima persona quegli avvenimenti sconvolgenti. Le protagoniste sono tre e il documentario le segue in presa diretta mentre combattono per riottenere i loro diritti e la loro autonomia.

«Sono tre donne moderne che vivono in una comunità dove non è loro permesso di tornare al lavoro o studiare», ha raccontato la regista Sahra Mani in un’intervista rilasciata in occasione del Festival di Cannes. «Se vogliamo costruire un futuro in Afghanistan, avremo bisogno di donne istruite, capaci di sfruttare i propri talenti per migliorare la società. Il modo in cui le loro vite sono cambiate sotto i talebani è per noi una realtà quotidiana, è la vita sotto una dittatura, una realtà crudele che non possiamo ignorare».

L’obiettivo del docufilm è quello di mostrare la forza, lo spirito e la resilienza delle donne afgane attraverso il racconto crudo e realistico della situazione che stanno vivendo.

Le cose da sapere sul documentario Bread & Roses

Il documentario Bread & Roses è prodotto dall’attrice Jennifer Lawrence e da Justine Ciarrocchi con la regista Mani, pluripremiata e i cui lavori si concentrano su diritti umani e giustizia.

I produttori esecutivi sono invece Malala Yousafzai e Farhad Khosravi. Quest’ultimo è un compositore iraniano, mentre Yousafzai è premio Nobel per la Pace e attivista per l’educazione delle ragazze.

Perché il titolo Bread & Roses?

Bread & Roses è anche il titolo del film del 2000 di Ken Loach che racconta le lotte sindacali per migliori condizioni di lavoro degli inservienti sottopagati di Los Angeles.

«Ken Loach è il mio regista preferito, ma il titolo è in realtà un riferimento al famoso slogan politico americano e alla poesia di James Oppenheim», ha spiegato la regista sempre in occasione del Festival di Cannes.

«Nel mio film si vedono donne afghane che cantano “Pane, lavoro, istruzione e libertà!”. Questo è quello che vogliono, reclamano i loro diritti fondamentali. La rosa potrebbe essere vista come un simbolo di libertà e dignità».

Come vedere il documentario Bread & Roses

Prodotto nel 2022, il documentario Bread & Roses è stato presentato l’anno successivo al Festival di Cannes, ottenendo un riscontro molto positivo sia dal pubblico che dalla critica. Sarà disponile in streaming su Apple TV+ dal 22 novembre 2024.