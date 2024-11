Violenza contro le donne, cosa guardare quest'anno per il 25 novembre

Film, documentari e serie tv da guardare il 25 novembre 2024 in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. I documentari, ma anche i film e le serie tv, possono contribuire a sensibilizzare sul tema della violenza di genere rivolgendosi a un pubblico ampio e traversale. A questo proposito, cosa offrono le principali piattaforme di streaming quest’anno? Ecco i titoli da guardare in occasione del 25 novembre 2024.

Ogni 72 ore

Secondo alcuni dati, in Italia viene uccisa in media una donna ogni 72 ore. Nasce da qui il titolo della docuserie in quattro episodi condotta da Daniela Collu (nella foto), in uscita in esclusiva su Sky Crime dal 25 novembre 2024 alle 22 e in streaming su NOW. Il primo episodio sarà disponibile anche su Sky Documentaries.

Prodotta da Stand by me per Sky Crime, la serie racconta le storie di Carol Maltesi, Marianna Manduca, Sara Di Pietrantonio e Jennifer Sterlecchini. L’obiettivo della produzione è anche esplorare come, nelle relazioni affettive, la violenza spesso si manifesti inizialmente in modo subdolo, in forma di manipolazione psicologica, abuso emotivo e violenza non fisica.

Bread & Roses

Un’altra novità del 2024, da poco è disponibile su Apple Tv+, è Bread & Roses, documentario di Sahra Mani che racconta il devastante impatto sulla vita, sui diritti e sull’autonomia delle donne della caduta di Kabul in mano ai Talebani nel 2021. Il film segue in particolare la vita di tre donne mentre, in tempo reale, lottano per recuperare la loro indipendenza.

Nome di donna

Uscito nel 2018, il film Nome di donna è attualmente disponibile gratis su RaiPlay e su varie piattaforme, tra cui Prime Video e TIM Vision. La protagonista, Nina, trova lavoro in una casa di riposo in un paesino della Lombardia. Quando si ribella alle molestie sessuali del suo capo, però, la donna deve fare i conti anche con l’omertà delle colleghe e con chi si schiera al fianco del carnefice invece che della vittima.

Unbelievable

Su Netflix si può recuperare la miniserie Unbelievable, uscita nel 2019. Con Toni Collette, Merritt Wever e Kaitlyn Dever, la serie drama racconta di una giovane donna che denuncia uno stupro, ma viene accusata di mentire.

Due investigatrici iniziano a indagare e scoprono un grande numero di altre aggressioni misteriosamente simili. La trama è ispirata a una storia vera che è stata raccontata sia da ProPublica sia nel saggio “A False Report”.

Mia o di nessuno

Su RaiPlay è disponibile gratuitamente Mia o di nessuno, docufilm del 2014 ma che vale sempre la pena recuperare per indagare le radici del dramma del femminicidio in Italia. Il film esplora quali sono le ragioni storiche e sociali di questo fenomeno e propone una rivisitazione del rapporto uomo-donna.