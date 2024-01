Dopo due anni, questa serie torna con una nuova stagione

Fonte foto: Prime Video

Alcuni rinnovi sono quasi scontati, altri attesi invano, altri ancora arrivano quando ormai nessuno ci pensa più. Potrebbe essere questo il caso di Them (Loro è il titolo italiano), la serie tv antologica di Prime Video che torna nel 2024 con una seconda stagione dopo due anni di assenza dagli schermi. Uscita nell’aprile 2021, la prima stagione è composta da dieci episodi, è ambientata nella Los Angeles degli anni Cinquanta ed è stata premiata come migliore serie in anteprima ai SXSW Film Festival Audience Award.

Them stagione 2: trama e cast

Nella prima stagione di Them una famiglia afroamericana si trasferisce dalla Carolina del Nord alla contea di Los Angeles, in un’area popolata interamente da famiglie bianche. È il 1953. Gli abitanti del quartiere provano in tutti i modi a cacciare i nuovi arrivati in un crescendo di violenza e intimidazioni a sfondo razzista. Nel cast ci sono Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd e Ryan Kwanten.

La seconda stagione di Them sarà ambientata invece nel 1991. La protagonista sarà Dawn Reeve (interpretata sempre da Deborah Ayorinde), agente della polizia di Los Angeles che deve indagare su un terribile omicidio. Mentre si avvicina alla risoluzione del caso, però, lei e la sua famiglia diventano il bersaglio di azioni inquietanti. Nel cast della seconda stagione di Them, altre alla già citata Ayorinde, ci sono Joshua J. Williams, Jeremy Bobb, Wayne Knight, Carlito Olivero, Charles Brice, Iman Shumpert, Pam Grier e Luke James.

Quando esce Them stagione 2

La seconda stagione di Them uscirà in streaming su Prime Video nel 2024, ma la data esatta non è ancora stata annunciata.

Le altre serie di Prime Video rinnovate per il 2024

Quest’anno su Prime Video (anche se le date di uscita esatte non sono ancora note) vedremo anche il sequel di Falla girare e le nuove stagioni di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo e di Clarkson’s Farm (rispettivamente la quarta e la terza stagione). LOL: Chi ride è fuori è ormai un appuntamento fisso, anche questo arrivato alla quarta edizione e per la prima volta preceduto da LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. Anche la serie Sono Lillo è stata rinnovata per una seconda stagione e uscirà sulla piattaforma di streaming nel 2024. Lo stesso accadrà alla quarta stagione di The Boys.

Le altre novità del 2024 su Prime Video

Altre serie e film in arrivo nel 2024 su Prime Video non sono rinnovi, ma prime visioni. È il caso delle serie Mr & Mrs Smith (che esce il 2 febbraio), Regina Rossa (29 febbraio) e Fallout (12 aprile) e del film Pensati Sexy (12 febbraio).

Sono attesi nel 2024, ma non hanno ancora una data di uscita confermata, anche Citadel: Diana, Antonia, Gli Addestratori, Hildegart, Road House, Sebastian Fitzek’s Der Heimweg, Sul più bello – La serie e Those About To Die.