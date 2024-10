Film e serie tv in streaming con Maggie Smith

Fonte foto: Prime Video/X

È morta a Londra il 27 settembre 2024 Maggie Smith, acclamata attrice che nel corso della sua lunga carriera ha fatto incetta di applausi e di premi, tra cui tra cui due Oscar, tre Golden Globe e quattro Emmy. Il pubblico la ricorda soprattutto per aver prestato il volto a Minerva McGranitt, professoressa di Hogwarts nella saga cinematografica di Harry Potter, e alla contessa Violet Crawley in Downton Abbey. Entrambe queste produzioni – tutti i film di Harry Potter e la serie Downton Abbey – si possono vedere su NOW e Prime Video.

Ma non sono stati questi gli unici ruoli dell’acclamata attrice britannica. Ecco allora dove trovare i più importanti film e serie tv con Maggie Smith in streaming.

La strana voglia di Jean

Iniziamo da La strana voglia di Jean, film del 1969 per il quale Maggie Smith ha vinto vinto l’Oscar alla miglior attrice. Il film non è attualmente disponibile in italiano in streaming, ma si trova interamente su YouTube nella versione originale (The Prime Of Miss Jean Brodie).

La trama è ambientata nel 1932 in un istituto femminile di Edimburgo: qui Miss Jean Brodie, una matura ma affascinante insegnante, si fa notare per i suoi metodi didattici poco ortodossi che entrano in contrasto con le tradizioni molto conservatrici dell’istituto.

California Suite

Il secondo Oscar di Smith (questa volta per la migliore attrice non protagonista) arriva nel 1979 per il film California Suite.

Disponibile su CHILI, il film ha come protagoniste quattro coppie che decidono di trascorrere il fine settimana in un hotel sulla costa. Tra litigi, tradimenti, colpi di scena e fantasie particolari, il weekend si preannuncia comicamente indimenticabile.

Otello

Per diverse altre interpretazioni Smith è stata candidata all’Oscar, pur senza vincerlo. È il caso di Otello, film del 1965 diretto da Patrick Barton, Stuart Burge e John Dexter che è sostanzialmente una trasposizione dell’Otello di William Shakespeare. Smith interpreta Desdemona. Il film, nella versione originale, è disponibile su YouTube.

In viaggio con la zia

Su CHILI c’è anche In viaggio con la zia, film del 1972 per il quale Smith è stata candidata all’Oscar. La trama ha come protagonista Augusta, una donna anziana dal passato libertino e burrascoso.

La vecchietta convive con Wordsword, un trafficante di droga e di valuta, e decide di portare soccorso a Ercole, un napoletano di cui conserva un dolce ricordo e che è stato sequestrato da ricattatori malintenzionati.

Camera con vista

Su TIM Vision e Prime Video c’è invece Camera con Vista, del 1986. Ambientato nel 1907 durante un soggiorno a Firenze, nel film l’inglese Lucy Honeychurch incontra il giovane ed eccentrico George Emerson.

Tra i due nasce l’amore ma, una volta tornata in patria, la relazione di Lucy causerà un certo scandalo. Anche per questa interpretazione Smith ha ricevuto una nomination agli Oscar.

Gosford Park

Su Prime Video si può vedere altrimenti Gosford Park, film del 2001 che inizia quando Sir William McCordle e sua moglie Lady Sylvia invitano alcuni parenti e amici nella propria villa di campagna.

Tra gli invitati c’è anche una contessa di nome Constance, interpretata da Smith. Comunque sia, quello che si preannuncia un weekend di relax e divertimenti viene turbato dal ritrovamento di un cadavere e dall’evidente necessità di risolvere il misterioso assassinio.

Hook – Capitan Uncino

SU NOW si può recuperare Hook – Capitan Uncino. Uscito nel 1991 e diretto da Steven Spielberg, in questa pellicola Smith ha interpretato l’anziana Wendy Darling.

Nel film Peter Pan, ormai adulto, ha eliminato i ricordi della propria infanzia ed è diventato un avvocato senza scrupoli. Quando i suoi figli vengono rapiti da Capitano Uncino, dovrà riscoprire la forza dei propri sentimenti per riportarli a casa.

L’ultimo film con Maggie Smith

L’ultimo film con Maggie Smith è The Miracle Club. Diretto da Thaddeus O’Sullivan, è ambientato a Dublino nel 1967 e ha come protagoniste due anziane, Lily Fox ed Eileen Dunne, che riescono finalmente a realizzare il sogno di una vita vincendo un viaggio a Lourdes.

Il film è del 2023 ed è stato presentato quell’anno al Tribeca Film Festival. Uscito in Italia al cinema dal 4 gennaio 2024, al momento è disponibile a noleggio su varie piattaforme di streaming, tra cui Prime Video e TIM Vision.