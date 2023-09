Dove vedere i film di Batman in streaming

Fonte foto: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock

Batman è uno dei supereroi più misteriosi e amati della storia dei fumetti e del cinema. Ideato per la DC nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger, l’uomo-pipistrello è stato protagonista di numerosi film nel corso degli anni: le pellicole firmate da Tim Burton, quelle di Joel Schumacher, la trilogia diretta da Christopher Nolan e naturalmente il più recente film di Matt Reeves. Da oggi, lunedì 25 settembre, fino a sabato 30 settembre Sky Cinema Collection dedica un canale a questo iconico supereroe, trasmettendo otto celebri film di Batman. L’appuntamento è sul canale 303 di Sky, che per l’occasione diventa Sky Cinema Batman, e in streaming su NOW. Ecco i film in programmazione.

Batman, il film in streaming

Tra i film visibili su Sky Cinema Batman e in streaming su NOW c’è la pellicola di Tim Burton del 1989. Batman, questo il titolo, è stata premiata agli Oscar del 1990 per la migliore scenografia e vede Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne, Kim Basinger in quelli di Vicki Vale e Jack Nicholson in quelli di Joker.

Batman – Il ritorno di Tim Burton

È sempre Tim Burton a firmare nel 1992 Batman – Il ritorno, in cui l’uomo-pipistrello (sempre interpretato da Keaton) incontra Catwoman, qui interpretata da Michelle Pfeiffer, e Pinguino, alias Danny DeVito.

I film di Batman di Joel Schumacher

Nel 1995 arriva Batman Forever: la regia è di Joel Schumacher e nel cast ci sono Val Kilmer nei panni di Batman, Nicole Kidman in quelli della Dottoressa Chase Meridian, Jim Carrey in quelli dell’Enigmista, Tommy Lee Jones in quelli di Due Facce e Chris O’Donnell in quelli di Robin.

Sempre Joel Schumacher nel 1997 firma Batman & Robin, con i ruoli dei protagonisti affidati però a George Clooney e Chris O’Donnell. Nel cast ci sono anche Uma Thurman nelle vesti di Poison Ivy e Arnold Schwarzenegger nei panni di Mr. Freeze.

Batman, la trilogia di Nolan in streaming

Su Sky e in streaming su NOW c’è anche la trilogia firmata da Christopher Nolan, considerata una delle migliori saghe con protagonisti i supereroi. I titoli sono Batman Begins (del 2005, visibile, oltre che su NOW, anche su Netflix e Prime Video), Il cavaliere oscuro (del 2008, disponibile anche su Prime Video) e Il cavaliere oscuro – Il ritorno (del 2012, disponibile anche su Prime Video).

L’uomo-pipistrello è qui interpretato da Christian Bale, ma nel cast dei film ci sono anche Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, Liam Neeson, Katie Holmes e Cillian Murphy. Nel secondo capitolo cinematografico è indimenticabile il ruolo di Joker interpretato da Heath Ledger (poi premiato con l’Oscar e con il Golden Globe). Nel terzo film, invece, Catwomann è interpretata da Anne Hathaway e il terrorista Bane da Tom Hardy.

Batman del 2022 in streaming

In streaming su NOW in questi giorni arriva anche The Batman del 2022, con Robert Pattinson nelle vesti del supereroe di Gotham City. La pellicola si trova a noleggio anche su altre piattaforme, come Prime Video e Apple Tv. Firmato da Matt Reeves, il film include nel cast Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright e Colin Farrell. Questo e i titoli precedenti restano disponibili su Sky anche on demand.