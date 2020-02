Dove vedere i test di Formula 2020 in TV e in streaming gratis

19 Febbraio 2020 - Si riaccendono i motori, ricomincia la Formula 1. Dal 19 febbraio al 21 febbraio il circuito di Barcellona ospita i primi test del 2020. Un appuntamento molto atteso dagli appassionati delle quattro ruote: dopo un inverno passato in fabbrica finalmente le case automobilistiche possono testare le automobili per il 2020.

La Ferrari scende in pista con Vettel e Leclerc, nella speranza che la vettura per il 2020 sia competitiva fin dall’inizio della stagione. Binotto ha assicurato che gli ingegneri hanno lavorato duramente per correggere gli errori dello scorso anno, soprattutto per quanto riguarda la percorrenza in curva. La Ferrari riparte dalle uniche due sicurezze dello scorso anno: il motore e la crescita continua di Leclerc. Oltre alla Ferrari c’è grande attesa anche per vedere la nuova Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen. Il pilota olandese è chiamato al definitivo salto di qualità.

In questo clima di grande festa, Sky ha deciso di seguire in diretta i tre giorni di test a Barcellona. Per vedere in diretta TV i test di Barcellona di Formula 1 2020 bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport F1 (canale 207) dalle ore 9:00 del 19 febbraio. Sky ha deciso di fare un regalo ai propri utenti e i test verranno trasmessi in diretta streaming gratis sul sito di SkySport. Lo streaming sarà disponibile anche su SkyGo.

Test Barcellona Formula 1: date e orari

Sei sessioni di test in tre giorni. Le scuderie saranno chiamate a lunghe sessioni in pista per provare tutte le novità aerodinamiche pensate durante l’inverno. I test inizieranno mercoledì 19 febbraio alle ore 9:00 e termineranno venerdì 21 alle ore 18:00. Ecco uno specchietto riassuntivo.

Mercoledì 19 febbraio ore 9-13

Mercoledì 19 febbraio 14-18

Giovedì 20 febbraio 9-13

Giovedì 20 febbraio 14-18

Venerdì 21 febbraio 9-13

Venerdì 21 febbraio 14-18.

Dove vedere i test di Barcellona Formula 1 2020 in TV

I diritti TV della stagione 2020 della Formula 1 sono stati acquistati da Sky. Per l’occasione l’emittente satellitare ha deciso di trasmettere in diretta TV i primi test della stagione. Per vedere i tesi di Barcellona bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport F1. Il commento è affidato al duo Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. Inoltre, ogni sera alle 19 ci sarà uno speciale di “Race Anatomy” condotto da Fabio Tavelli con ospiti Leo Turrini, Matteo Bobbi, Mario Miyakawa, Luigi Mazzola e Davide Valsecchi.

Come vedere in diretta streaming gratis i test di Barcellona di Formula 1 2020

Un vero e proprio regalo per i propri utenti: Sky ha deciso di trasmettere in diretta streaming gratis sul sito skysport.it i primi test di Barcellona della Formula 1 2020. Per vederli basta accedere al sito di Sky, entrare nella sezione dedicata alla Formula 1 e aspettare che si carichi il media player: nel giro di pochi secondi partirà lo streaming gratis dei testi di Barcellona.

In alternativa, è possibile seguire la Formula 1 2020 in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. In questo caso bisogna essere abbonati a Sky ed essere registrati al sito internet della piattaforma satellitare. L’app di SkyGo può essere scaricata dal sito oppure dal Google Play Store e App Store.