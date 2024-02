Come vedere la TV gratis su Internet

Chi l'ha detto che per vedere i programmi TV c'è bisogno dell'antenna del digitale terrestre o satellitare? Ecco come vedere TV gratis su PC e smartphone

Fonte foto: Shutterstock

Vedere la TV gratis su Internet è possibile, anche senza ricorrere a sistemi illegali e senza dover attivare abbonamenti. La maggior parte delle emittenti nazionali, infatti, trasmette i suoi programmi anche in diretta streaming, tramite il sito ufficiale oppure tramite un’app dedicata (per smartphone, tablet, Smart TV e altri dispositivi).

Tutto quello che devi fare per poter guardare gratis i programmi TV in streaming è individuare il sito o l’app giusta. Senza alcun problema, infatti, è possibile guardare in streaming gratuito i canali Rai, tramite RaiPlay, oppure i canali Mediaset, tramite Mediaset Infinity. Da notare che anche La7 è disponibile in streaming senza costi. Tra i canali TV da vedere gratis su Internet c’è anche TV8 di Sky.

Vediamo come fare:

Come vedere la RAI in diretta streaming gratis

Se ti interessa vedere la diretta streaming dei canali RAI ti basterà connetterti al portale RaiPlay o scaricare l’app dal sito della stessa emittente di Stato, disponibile per varie piattaforme. Grazie a RaiPlay si possono vedere tutti i canali disponibili sul digitale terrestre in diretta e non solo: la piattaforma permette di accedere a contenuti on demand di ogni tipo (le trasmissioni prodotte dalla RAI, fiction, film e molto altro ancora).

Da notare che, da tempo, RaiPlay propone anche contenuti esclusivi, con un catalogo in costante crescita che comprende programmi, film e serie TV non ancora trasmessi dai canali della Rai. L’accesso a RaiPlay è sempre gratuito e senza abbonamento. Guardare RaiPlay dall’estero, invece, comporta una lunga serie di limitazioni con solo alcuni contenuti accessibili per chi si collega da fuori Italia (per via di una questione di diritti TV).

Come vedere la RAI gratis su Internet? Niente di più semplice: dopo aver scaricato l’app o essersi connessi al sito, basterà selezionare il canale dalla sezione Dirette oppure scegliere uno dei contenuti on demand da vedere quando vuoi, senza star dietro alla programmazione TV. Per l’avvio della riproduzione sarà necessario guardare un paio di spot pubblicitari. Completata questa procedura, la visione inizierà senza intoppi.

Come guardare i canali Mediaset in streaming

Se ti interessano, invece, le reti del Biscione ti basterà connetterti al sito Mediaset Infinity oppure scaricare l’app dal sito di Mediaset. A differenza della procedura descritta in precedenza per i canali RAI, per poter vedere la TV in diretta streaming gratis con Mediaset dovrai creare un profilo.

Un’operazione del tutto gratuita (potrai anche utilizzare le tue credenziali Facebook o Google), ma che ti porterà via una manciata di secondi. Mediaset propone anche l’abbonamento Infinity+ che garantisce l’accesso a contenuti esclusivi, a fronte, però, del pagamento di un canone mensile.

Come vedere Mediaset gratis su Internet? Anche in questo caso è molto semplice: prima dovrai scaricare l’app o accedere al sito, effettuare il login al tuo profilo e poi accedere alla sezione Dirette TV, andando poi a scegliere il canale da guardare in streaming.

La 7 in diretta streaming gratis: come fare

Per seguire le dirette di La 7 da PC o smartphone ti basterà lanciare il browser web preferito, accedere alla sezione “Dirette” del portale dell’emittente televisiva e attendere il caricamento. In alternativa, per dispositivi mobili e Smart TV, c’è anche l’app ufficiale di La 7. Il funzionamento è analogo a quello visto in precedenza. Basta scaricare l’app, effettuare il login con il proprio account e iniziare lo streaming.

Come vedere TV8 in diretta streaming gratis

Come saprai, vedere Sky in diretta streaming gratis è impossibile (a meno che non decidi di adottare trucchetti illegali). Certo, puoi usare SkyGo, ma hai comunque bisogno di un abbonamento alla piattaforma satellitare per poter accedere ai canali Sky e ai vari programmi.

Se vuoi vedere la Formula 1 in diretta streaming o altri programmi Sky puoi fare affidamento su TV8, il canale gratuito del digitale terrestre di proprietà di Sky. Come vedere TV8 in diretta streaming? Accedi al portale ufficiale da PC o smartphone, clicca su Streaming e attendi che venga caricato il player.

DAZN in diretta streaming gratis: è possibile?

Non è possibile guardare DAZN in diretta streaming gratis. L’accesso ai contenuti della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport è legato all’attivazione di un abbonamento (mensile o annuale), con possibilità di scegliere tra tre diverse tipologie di sottoscrizione (Start, Standard e Plus) con vantaggi crescenti.

Da notare, però, che grazie alla modalità free è possibile guardare gratis alcuni contenuti su DAZN. Tutto quello che bisogna fare è collegarsi al sito di DAZN o installare l’app di DAZN sul proprio dispositivo, effettuare il login con il proprio account e individuare la sezione dedicata ai contenuti gratuiti da guardare in streaming.

Dove vedere i canali Discovery in diretta streaming

Anche i canali Discovery sono disponibili in diretta streaming gratis. Basta collegarsi al sito o scaricare l’app di Discovery+ e poi selezionare la voce Guida TV, andando a scegliere il canale da guardare in streaming (Nove, DMAX, RealTime etc.), avviando la diretta. Lo streaming, come detto, è gratuito ma è possibile attivare un abbonamento per l’accesso a tutto il catalogo di contenuti on demand.