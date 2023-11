Dove vedere il film Napoleone in streaming

Fonte foto: Apple TV+

L’ascesa e la caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte. È questo il cuore del film Napoleone, che racconterà il rapporto con il potere e le visionarie tattiche militari di questo personaggio storico, oltre che il suo amore complicato per Giuseppina, la sua prima moglie. Il film è molto atteso: merito soprattutto dei nomi di rilievo che ci hanno lavorato. La regia è infatti di Ridley Scott, tra i cui innumerevoli film celebri si possono citare Alien, Blade Runner, The Martian e Il gladiatore. Il protagonista è interpretato invece dall’attore premio Oscar Joaquin Phoenix, noto tra le altre cose per aver vestito i panni di Joker.

Tutto sul film Napoleone

Ridley Scott ha annunciato l’intenzione di realizzare un film su Napoleone nel 2020, subito dopo aver messo un punto alla realizzazione del suo precedente film. Inizialmente nelle mani di 20th Century Studios, il progetto è successivamente passato ad Apple Studios e la produzione è infine iniziata nei primi mesi del 2022. Prima di intitolarsi Napoleone (Napoleon), i titoli provvisori sono stati Kitbag e Marengo.

Il film dura 157 minuti e, come detto, ripercorre la vita di Napoleone Bonaparte. Ci saranno ampie parti dedicate a epiche scene di guerra: stando alle dichiarazioni dello stesso Ridley Scott, le principali grandi sequenze di battaglie saranno sei in tutto.

Nel cast, oltre a Phoenix, ci sono Vanessa Kirby nei panni di Giuseppina di Beauharnais, Tahar Rahim in quelli di Paul Barras e Catherine Walker in quelli di Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena. Tra gli interpreti ci sono inoltre Ben Miles (che veste i panni di Armand Augustin Louis de Caulaincourt), Ludivine Sagnier (Teresa Cabarrus), Matthew Needham (Luciano Bonaparte), Youssef Kerkour (Louis Nicolas Davout), Phil Cornwell (Charles-Henri Sanson) ed Edouard Philipponnat (Alessandro I di Russia).

Completano il cast di Napoleone Ian McNeice, Scott Handy: Louis Alexandre, Paul Rhys, John Hollingworth, Gavin Spokes, Alfredo Tavares e Mark Bonnar.

Il film Napoleone in streaming

Il film Napoleone esce al cinema in Italia il 23 novembre 2023. In seguito, il film sarà disponibile in streaming su Apple TV+. Non è ancora possibile sapere quando, ma è probabile che la strategia per questo lungometraggio sia la stessa adottata per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Per entrambi i film d’autore è infatti previsto un regolare passaggio nei cinema di tutto il mondo, dove resteranno in cartellone probabilmente per uno o due mesi. Solo in seguito verranno resi disponibili in streaming sulla piattaforma di Apple Studios. È una strategia diversa rispetto a quella adottata da altre piattaforme di streaming, che talvolta optano per un passaggio nei cinema limitato (magari solo in alcune sale selezionate) o comunque più breve del solito, così da inserire il titolo in prima possibile nel catalogo della piattaforma.

Ridley Scott ha tra l’altro già annunciato una sorta di sorpresa: in streaming su Apple TV+ sarà distribuita infatti anche una versione del film director’s cut della durata di oltre 4 ore.