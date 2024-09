Napoleon, ora è disponibile in streaming la versione director's cut

Il film di Ridely Scott ora è disponibile in streaming in versione estesa: ecco cosa aspettarsi dai 48 minuti di scene inedite

Fonte foto: Apple TV+

Quando è uscito al cinema, Napoleon, il film del 2023 diretto da Ridley Scott dedicato alla vita di Napoleone Bonaparte, aveva una durata di poco superiore alle due ore e mezza. Per alcuni è già molto, ma si può certamente fare di più: da pochi giorni è disponibile infatti la versione estesa del film, che conta 48 minuti in più di scene inedite.

Il film ha ricevuto varie nomination ai BAFTA e agli Oscar, tra cui quelle per i migliori costumi e i migliori effetti speciali. Diverse sono state anche le critiche rivolte al lungometraggio, legate soprattutto alle inesattezze storiche della trama. Il regista Ridley Scott ha però risposto che il film non va inteso come una biografia, ma come una interpretazione del personaggio e del periodo storico in cui è vissuto.

La trama di Napoleon versione estesa

Nel film Napoleon Joaquin Phoenix veste i panni dell’imperatore e leader militare francese Napoleone. In particolare, il film di Scott racconta con uno sguardo nuovo le origini di Bonaparte e la sua rapida ascesa.

Parte della storia è raccontata attraverso il prisma della relazione di Napoleone con Giuseppina, interpretata da Vanessa Kirby, moglie amata ma con la quale la relazione è stata spesso instabile.

Quali sono le scene inedite in Napoleone

La versione Director’s Cut del film dedica maggiore spazio alle origini di Giuseppina (ma anche a costumi ancora più ricercati e stravaganti). Nata nel 1763, Giuseppina di Beauharnais è stata appunto la prima moglie di Napoleone I e, dunque, imperatrice. I due non hanno avuto figli, mentre Giuseppina ne ha avuti dal suo precedente matrimonio.

Tra le riprese inedite ci sono anche alcune scene mai viste prima dal pubblico della Battaglia di Marengo, combattuta il 14 giugno 1800 e tra gli eventi bellici che più di tutti hanno contribuito a consolidare la leggenda napoleonica.

Gli spettatori potranno inoltre avere maggiori dettagli sulla morte di Napoleone, dal suo tentato omicidio alla fallita invasione della Russia.

You asked, he listened. Napoleon: The Director's Cut is now streaming with 48 minutes of glorious new footage. pic.twitter.com/xzKAuDf49W — Apple TV (@AppleTV) August 29, 2024

Dove vedere Napoleon Director’s Cut

Napoleon: The Director’s Cut, questo il titolo della versione estesa, è disponibile in streaming su Apple TV+ da pochi giorni. Sulla stessa piattaforma di streaming è disponibile anche la versione “breve”, cioè il film che è già stato proiettato al cinema negli scorsi mesi.

Produzione di Apple Studios con Scott Free Productions, Napoleon: The Director’s Cut è sempre diretto e prodotto da Ridley Scott.

Tra i produttori ci sono anche Kevin J. Walsh, Mark Huffam e Joaquin Phoenix. Michael Pruss e Aidan Elliott sono executive producers.