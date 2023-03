Dove vedere in streaming gratis e in TV il GP di Portimao di MotoGP

La stagione 2023 della MotoGP riparte dal Portogallo, più precisamente dal circuito di Portimao, uno degli più amati dai piloti. E per gli appassionati italiani sarà una stagione enetusismante: si riparte con un pilota italiano e con una moto italiana campioni del mondo e grandi favoriti per questa stagione. Stiamo parlando della Ducati e di Francesco Bagnaia che si sono messi anche in mostra nei test pre-stagionale. Nelle prime prove libere della stagione, però, è salito in cattedra Jack Miller a bordo della KTM e anche l’Aprilia, altra moto italiana pronta a fare una grande stagione, ha mostrato cose interessanti. In questa MotoGP 2023 fa il suo debutto anche una grande novità: la Sprint Race. Simile a quanto già visto nella F1, in ogni gran premio si correrà una Sprint Race al sabato. Sarà lunga circa la metà di una gara ufficiale e assegnerà punti importanti: 12 al vincitore fino ad arrivare a 1 per il nono classificato.

Il GP del Portogallo 2023 della MotoGP è un'esclusiva Sky e NowTV: sulle due piattaforme potete seguire in diretta e in streaming tutto il weekend di gara, compresi i tantissimi approfondimenti prodotti dalla redazione della piattaforma satellitare.

GP Portimao 2023: gli orari

Un weekend fitto di appuntamento, con le sessioni di prove libere al venerdì, le qualifiche il sabato mattina, la novità della Sprint Race il sabato pomeriggio e la gara la domenica. Giornate piene che fanno felici gli appassionati. Ecco uno schema riassuntivo con tutti gli orari del GP di Portimao 2023.

Qualifica – sabato 25 marzo alle ore 11:45

– sabato 25 marzo alle ore 11:45 Sprint Race – sabato 25 marzo alle ore 16:00

– sabato 25 marzo alle ore 16:00 Gara – domenica 26 marzo alle ore 15:00

Dove vedere in TV il GP di Portimao 2023

Sedetevi comodi e seguite in diretta TV il GP di Portimao 2023 di MotoGP su Sky o su NowTV. I canali di riferimento sono SkySport Uno e SkySport MotoGP. Su questo secondo canale ci saranno anche approfondimenti dal paddock e il commento degli analisti di Sky, per vivere a pieno il weekend di gara.

Potete seguire in TV il GP di Portimao anche su TV8, canale del digitale terrestre. In questo caso, però, la gara della domenica è disponibile solamente in differita.

Come guardare in streaming il GP di Portimao 2023

Se non siete in casa non dovete preoccuparvi: potete vedere il GP del Portogallo 2023 anche in streaming gratis, basta utilizzare le giuste piattaforme. Ci riferiamo a SkyGo e all'app di NowTV, disponibili praticamente per qualsiasi dispositivo. Il funzionamento è molto semplice: bisogna accedere con le proprie credenziali, cercare i canali i SkySport Uno o SkySport MotoGP e cliccarci sopra. A quel punto partirà lo streaming del GP del Portogallo 2023 in pochissimi secondi.

L’alternativa per vedere il GP di Portimao in streaming gratis è il sito di TV8. Non c’è bisogno né di registrarsi né di pagare un abbonamento, ma basta semplicemente accedere al sito web e far partire lo streaming del canale. La gara è disponibile solamente in differita.