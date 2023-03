Dove vedere la MotoGP 2023 in TV e in streaming gratis

Dopo la Formula 1 si riaccendono anche i motori della MotoGP. E per gli appassionati italiani si preannuncia un grande anno. Si riparte dal titolo mondiale conquistato da Francesco Bagnaia con la Ducati, un trionfo tutto italiano che portato grande entusiasmo intorno al mondo delle due ruote. Moto italiane che saranno protagoniste anche in questa stagione: oltre alla Ducati ci si aspetta una grande annata anche dall’Aprilia, alla ricerca della prima vittoria dopo il ritorno nella classe regina. Per questa MotoGP 2023 la Ducati sfoggia una coppia di piloti ufficiali tutta italiana: al fianco di Bagnaia, infatti, ci sarà Bastianini, reduce da una grande stagione nel team Gresini. Il plotone di piloti del Bel Paese non finisce qui: ci saranno anche Luca Marini, Morbidelli, Di Giannantonio, e Bezzechi. La grande favorita è di nuova la Ducati, apparsa in grande forma nei test pre-stagionali, ma le soprese sono sempre dietro l’angolo e i vari Quartararo e Marquez sono pronti a lottare fino all’ultimo.

La MotoGP è una grande esclusiva di Sky e la potete seguire sui vari canali della piattaforma satellitare. Ma non solo. Tutta la stagione è disponibile anche su NowTV, la piattaforma on demand di Sky. E per tutti coloro che si abbonano a NowTV, c’è un’offerta speciale. Sottoscrivendo un abbonamento annuale si risparmia il 33% ed è come avere 4 mesi gratis (spendi meno di 30 centesimi al giorno). Abbonandosi a NowTV, oltre a tutta la stagione della MotoGP, potrai vedere anche le altre esclusive Sky: Formula 1, la Champions League che sta arrivando alle fasi decisive della stagione, la Serie A, la Serie B e anche il meglio del tennis internazionale. Puoi seguire la MotoGP 2023 da qualsiasi dispositivo su varie piattaforme: continua a leggere la nostra guida per non perdere nemmeno un gran premio.

ABBONATI A NOW TV A UN PREZZO SPECIALE

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al "Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Dove vedere la MotoGP 2023 in TV

Per seguire la MotoGP 2023 ci sono tre opzioni: Sky (piattaforma satellitare), NowTV e TV8. Le prime due offrono una diretta live dei 21 GP della stagione, con approfondimenti continui che partono già dal giovedì. Su TV8, invece, potrete seguire la maggior parte delle gare in differita, comprese le qualifiche e la Sprint Race, la novità introdotta quest’anno e che copia quanto già fatto dalla Formula 1.

I canali di riferimento per la MotoGP sono SkySport Uno e SkySport MotoGP. Su questo secondo canale ci saranno anche tutti gli approfondimenti con gli ospiti e gli analisti di Sky, per vivere il weekend a trecentosessanta gradi. Se non siete abbonati a Sky, avete la possibilità di seguire la MotoGP 2023 in diretta e in TV su NowTV, basta installare l’app sul proprio smart TV. Per chi si abbona in questi giorni c’è anche una promo speciale: l’abbonamento di 12 mesi scontato del 33%, è come avere quattro mesi gratis. E hai accesso a tutte le esclusive di NowTV, a partire dalla Formula 1 e dalla Champions League. Per scoprire di più sul prezzo e sull’offerta basta cliccare su questo link.

C’è anche la possibilità di vedere la MotoGP 2023 in TV sul digitale terrestre sul canale di TV8. In questo caso, però, la maggior parte dei gran premi saranno disponibili in differita.

Come guardare la MotoGP 2023 in streaming gratis

Oltre alla TV, potete vedere la MotoGP 2023 anche in streaming gratis su praticamente qualsiasi dispositivo. Le due opzioni principali sono SkyGo, la piattaforma on demand riservata agli abbonati a Sky, e l’app di NowTV. La procedura da seguire è molto semplice: basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e cercare la voce dedicata alla MotoGP, oppure i canali SkySport Uno e Sky Sport MotoGP. Una volta trovati, basta cliccarci e nel giro di pochissimi secondi partirà la diretta streaming del gran premio di MotoGP 2023. Se ancora non siete abbonati a NowTV, c’è una promo speciale valida per tutti i nuovi iscritti: risparmiate fino al 33% per l’abbonamento annuale.

ABBONATI A NOW TV A UN PREZZO SPECIALE

Esiste anche un’alternativa per vedere la MotoGP 2023 in streaming gratis. Si tratta del sito di TV8, aperto a tutti e che non necessita né di un abbonamento né di una registrazione. Basta semplicemente aprire il sito e cliccare sulla voce dedicata all’on demand. Come già detto in precedenza, il gran premio è disponibile nella maggior parte dei casi in streaming.

Calendario MotoGP 2023

Sarà una lunga stagione: ventuno gran premi che toccheranno tantissime nazioni. Si parte il 26 marzo da Portimao e si chiude il 26 novembre in Spagna con il classico GP della Comunità Valenciana. Nel mezzo si tocca due volte l’Italia (l’11 giugno con il GP del Mugello e il 10 settembre con GP di San Marino e delle Riviera di Rimini che si corre a Misano), si va per la prima volta in Kazakhstan e anche in India. Ecco il calendario completo della MotoGP 2023.