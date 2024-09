Dove vedere la quarta giornata di Serie A in TV e streaming

Fonte foto: naypong/123RF.com

Dopo la pausa per le nazionali ricomincia subito la Serie A e lo fa con con una quarta giornata molto interessante. Senza grandi big match, ma con tante partite insidiose che potrebbero mettere in difficoltà quelle che al momento sono le favorite per la vittoria finale. Inter, Juventus e Napoli giocano tutte fuori casa, mentre il Milan affronta tra le mura amiche di San Siro il Venezia (sulla carta la partita più semplice del lotto). Un campionato che è iniziato in sordina: dopo tre giornate nessuna squadra è a punteggio pieno e già ci sono stati i primi risultati a sorpresa, come ad esempio la sconfitta a Parma del Milan (con gli emiliani che sono andati vicini all’impresa anche contro il Napoli) e con un quartetto che guida la classifica a sette punti: Inter, Juventus e le sorprese Torino e Udinese. È ancora presto per fare valutazioni, ma sembra essere un campionato sulla carta più equilibrato e che verrà deciso solo nelle ultime giornate.

La piattaforma di riferimento per vedere questa quarta giornata di campionato è sempre DAZN. Anche per questa stagione, la piattaforma digitale ha ottenuto i diritti TV per trasmettere tutte le partite della Serie A, di cui sette in esclusiva per ogni giornata di campionato. Il duo Sky/NowTV, invece, trasmette tre partite per ogni giornata di campionato. E da quest’anno su Sky e NowTV andranno in onda anche alcuni big match, come accaduto la scorsa giornata con Juve – Roma. Se non hai nessun abbonamento, puoi approfittare dell’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV: solo per questo weekend lo trovi con uno sconto del 40% e lo paghi 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro. Hai accesso a tantissimi contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League (che comincia la prossima settimana), l’Europa League, la Conference League, l’Eurolega di basket, la NBA, i migliori tornei di tennis al mondo, la Formula 1, la MotoGP e l’America’s Cup di vela con Luna Rossa protagonista.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Serie A, le partite della quarta giornata

Finita l’estate si torna al calcio spezzatino. Nove fasce orarie differenti per le dieci partite di questa giornata di campionato. Si comincia sabato alle ore 15:00 con Como – Bologna, che segna il debutto in casa del Como dopo aver giocato le prime tre giornate fuori casa a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio. Alle 18:00 scende in campo la Juventus sul campo dell’Empoli, in una partita sulla carta molto ostica. Chiude il sabato Milan – Venezia alle 20:45. Il primo lunch game di questa Serie A 2024-2025 è quello tra Genoa – Roma, poi si prosegue alle 15:00 con due partite: Atalanta – Fiorentina (sulla carta una delle partite più interessanti di questo turno) e Torino – Lecce. Alle 18:00 il Cagliari ospita il Napoli di Antonio Conte e la domenica si chiude con Monza – Inter alle 20:45. Ultime due partite lunedì: Parma – Udinese alle 18:30 e Lazio – Verona alle 20:45.

Sabato 14 settembre ore 15:00: Como-Bologna – Dazn

Sabato 14 settembre ore 18:00: Empoli-Juventus – Dazn

Sabato 14 settembre ore 20:45: Milan-Venezia – Dazn e Sky/NowTV

Domenica 15 settembre ore 12:30: Genoa-Roma – Dazn

Domenica 15 settembre ore 15:00: Atalanta-Fiorentina – Dazn

Domenica 15 settembre ore 15:00: Torino-Lecce – Dazn

Domenica 15 settembre ore 18:00: Cagliari-Napoli – Dazn e Sky/NowTV

Domenica 15 settembre ore 20:45: Monza-Inter – Dazn

Lunedì 16 settembre ore 18:30: Parma-Udinese – Dazn

Lunedì 16 settembre ore 20:45: Lazio-Verona – Dazn e Sky

Come vedere la Serie A su DAZN

Continua a essere DAZN il punto di riferimento per gli appassionati della Serie A. Su DAZN puoi vedere tutte le partite di questo turno di campionato, l’importante è avere l’abbonamento al pacchetto Standard oppure Plus. La differenza tra i due riguarda principalmente il numero di dispositivi che puoi registrare sul profilo e le modalità di visione in contemporanea tra due dispositivi differenti. Abbonandoti oggi a DAZN, oltre a vedere tutta la Serie A, hai accesso a tanti contenuti esclusivi dedicati al massimo campionato italiano, a tutte le partite della Liga, alla FA Cup inglese e agli sport di combattimento.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Quali partite della quarta giornata di Serie A vedere su Sky e NowTV

Le tre partite selezionate da Sky/NowTV per questo quarto turno di Serie A sono:

Milan – Venezia – sabato ore 20:45

Cagliari – Napoli – domenica ore 18:00

Lazio – Verona – lunedì ore 20:45

Le partite vengono trasmesse sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia su NowTV. Le puoi vedere sia in TV sia in streaming sulle app dei due servizi. Se non sei ancora abbonato, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile oggi per il PassSport di NowTV. L’abbonamento mensile costa 14,99 euro invece di 24,99 euro, con uno sconto del 40%. Hai accesso a un numero di contenuti praticamente sterminato tra Serie A, le Coppe Europee, il basket europeo, le NBA, il tennis, la Formula 1, la MotoGP e l’America’s Cup di vela.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%