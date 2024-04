Fonte foto: Dreame

In occasione dell’evento di lancio primaverile, tenutosi ad Amburgo, Dreame ha svelato i nuovi prodotti in arrivo sul mercato e che andranno a rinnovare la gamma del brand nel corso delle prossime settimane. Le novità sono tante e molti nuovi prodotti Dreame saranno disponibili in Italia già nel corso di questo mese di aprile.

A disposizione degli utenti italiani ci sono il nuovo aspirapolvere lavapavimenti H13 Pro oltre al tagliaerba robotizzato A1, entrambi già acquistabili in Italia. In arrivo c’è anche la gamma di robot aspirapolvere della Serie X oltre al nuovo phon Pocket che saranno disponibili a breve.

Dreame A1

Dreame H13 Pro

Le novità di Dreame per l’Italia

Una delle principali novità per la gamma Dreame è l’annuncio del lancio in Italia di Dreame H13 Pro, dispositivo in grado di offrire un’aspirazione umida e secca di alta qualità, grazie all’utilizzo di acqua e dell’aria calda a 60° C. C’è anche la possibilità di lavaggio a spazzola a doppia rotazione, con un sistema in grado di sterilizzare la spazzola, prevenendo cattivi odori e proliferazione batterica oltre che eliminando il rischio di grovigli.

La spazzola è, inoltre, in grado di autopulirsi con acqua calda, in modo autonomo, dopo aver posizionato l’aspirapolvere sulla base di ricarica. Da notare anche il sistema con testina della spazzola a LED che illumina gli angoli bui e consente di individuare e eliminare sporco e macchie con maggiore semplicità.

La potenza di aspirazione è pari a 18.000 Pa e la spazzola arriva fino a 520 rpm, in modo da garantire un’asciugatura veloce e senza striature. L’autonomia, con una carica completa, è di circa 40 minuti. Con una sola carica, Dreame H13 Pro è in grado di pulire fino a 300 metri quadrati. Da notare anche la presenza del sistema di alimentazione Glide Wheel, in grado di adattare la potenza di aspirazione alle varie condizioni di utilizzo, ottimizzando i consumi.

Tra le altre novità annunciate da Dreame troviamo i nuovi modelli della Serie X. La gamma comprende X40 Ultra Complete e X40 Master oltre a X30 Ultra. Si tratta di robot aspirapolvere che puntano ad offrire una pulizia profonda ed efficiente in casa. Il modello X40 Ultra Complete, in particolare, è dotato di spazzola laterale sollevabile, in grado di lavorare in modo sincrono con la spazzola principale e il mocio, offrendo la possibilità di pulire anche negli angoli.

Tra le funzionalità c’è il rilevamento automatico dei tappetti oltre alla possibilità di sollevamento dei moci di 10,5 mm. La potenza di aspirazione è di 12.000 Pa ed è disponibile la funzione di auto-pulizia dei moci con acqua calda a 70° C. Il robot è dotato di spazzola anti-groviglio TriCut.

A completare la gamma di novità di Dreame troviamo il tagliaerba robotizzato A1 con tecnologia OmniSenseTM 3D Ultra Sensing, gestibile tramite l’app Dreamehome ed in grado di generare un modello 3D del giardino, per una pulizia precisa e mirata, oltre al phon Pocket.

Nuovi prodotti Dreame: prezzi e disponibilità

I nuovi prodotti Dreame stanno arrivando in Italia. Il taglia erba robotizzato A1 è disponibile ufficialmente a partire da oggi, 4 aprile mentre l’aspirapolvere H13 Pro sarà disponibile dal 5 aprile. La gamma di robot della Serie X arriverà dal 9 aprile ed il Phon Pocket debutterà in Italia il 16 aprile.

Il nuovo Dreame A1 è disponibile in Italia con un prezzo di 1.999 euro ed è già acquistabile su Amazon. L’aspirapolvere H13 Pro, invece, arriverà nel nostro Paese con un prezzo di 599 euro. Anche in questo caso, è già possibile l’acquisto su Amazon.

Per i robot della Serie X, invece, le informazioni sono limitate: X40 Ultra Complete costerà 1.499 euro. Per le altre due varianti sarà necessario attendere i prossimi giorni per avere maggiori informazioni in merito ai prezzi per il mercato italiano.

Dreame A1

Dreame H13 Pro