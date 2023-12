Dreame L30 Ultra: il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti di Dreame

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Dreame

Dreame ha presentato ufficialmente il nuovissimo robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L30 Ultra, disponibile al momento solo negli USA. Evoluzione diretta del precedente Dreame L20 Ultra, arrivato sul mercato all’inizio del 2023, questa nuova versione ha molto in comune rispetto al modello passato, garantendo tuttavia all’utente maggiore potenza di aspirazione e un’esclusiva funzione di lavaggio dei pavimenti a caldo.

Dreame L30 Ultra: caratteristiche tecniche

Dreame L30 Ultra è il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti composto dal classico robot circolare che si occupa della pulizia domestica e dalla stazione di ricarica e svuotamento.

Per quanto riguarda il robot ha una spazzola rotante laterale che raccoglie polvere e sporco e li spinge verso la “bocca” di aspirazione, dove viene aspirata grazie ai 7.300 Pascal di potenza. Presenti sotto l’unità anche i due mocio rotanti che, naturalmente, vengono utilizzati per lavare i pavimenti e che si sollevano automaticamente di 10,5 mm quando viene rilevato il tappeto, per evitare di bagnarlo. All’interno del robot, trovano posto i due classici contenitori: uno per la polvere raccolta da 300 ml e uno per l’acqua pulita da 80 ml.

Ma la vera differenza rispetto ai precedenti modelli è che l’L30 Ultra permette di lavare i pavimenti a caldo, scaldando il mop fino a 58°C circa. Un dettaglio molto interessante che dovrebbe garantire una pulizia molto più a fondo rispetto al sistema con acqua fredda.

Parlando della stazione di ricarica, al suo interno ci sono: una vaschetta di plastica da 4,5 litri per l’acqua pulita e il contenitore per la raccolta della polvere da 3,2 litri, che stando alle dichiarazioni del produttore dovrebbe consentire l’utilizzo del robot per ben 75 giorni, prima di dover essere svuotato dall’utente.

Naturalmente all’interno della stazione di ricarica è anche possibile lavare e asciugare i mop, così da avere sempre pannetti puliti ed eliminando completamente i cattivi odori dovuti all’umidità.

Per navigare in casa ed evitare gli oggetti sul suo cammino il robot utilizza Azione AI e la tecnologia 3D Structured Light Obstacle Avoidance, due sistemi che garantiscono la piena autonomia al dispositivo, che riuscirà dunque ad arrivare in qualunque angolo della casa senza grosse difficoltà.

Tutte le impostazioni possono essere regolate tramite l’applicazione Dreamehome, con l’utente che potrà monitorare lo stato del robot, impostare le tipologie di pulizia, programmare le operazioni e selezionare le zone dove il robot non può passare.

Inoltre il Dreame L30 Ultra è compatibile anche con i principali assistenti vocali come Alexa, Siri o Google Assistant, con l’utente che potrà dare indicazioni al robot utilizzando semplicemente i comandi vocali.

Dreame L30 Ultra: prezzo e disponibilità

Al momento il Dreame L30 Ultra Robot Vacuum and Mop è disponibile unicamente negli Stati Uniti al prezzo consigliato di 1.699,99 dollari (1575,48 euro).

Ancora non ci sono informazioni confermate sull’arrivo in Europa ma, con buone possibilità, non bisognerà aspettare molto e già dalle prossime settimane il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Dreame sarà acquistabile anche dai consumatori nostrani.