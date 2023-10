Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Tutto pronto per l'eclissi solare anulare che tra poco sarà visibile, purtroppo solo in alcune parti del mondo: ecco quando si verificherà e dove si potrà vedere.

Tra i tanti appuntamenti astronomici che spingono curiosi ed esperti ad alzare gli occhi al cielo, non possiamo certo dimenticare l’eclissi solare: quando la Luna oscura momentaneamente la luce del Sole, lo spettacolo è a dir poco sensazionale. Si tratta di un fenomeno abbastanza raro, perché sono necessarie diverse condizioni affinché si verifichi. E presto avremo la possibilità di assistere ad una delle sue varianti più suggestive, l’eclissi solare anulare. Purtroppo, però, sarà visibile solamente in alcuni Paesi. Scopriamo qualcosa in più.

Che cos’è un’eclissi solare anulare

Facciamo un po’ di chiarezza su questi termini astronomici che, talvolta, vengono confusi: l’eclissi solare, ovvero quel fenomeno ottico secondo il quale il Sole viene oscurato dalla Luna, è un evento che si verifica solo in poche occasioni. Occorre infatti che il nostro satellite, nella sua orbita attorno alla Terra, si ponga esattamente tra noi e il disco solare, oscurandolo parzialmente o completamente. Potremmo pensare che ciò accada ad ogni giro della Luna attorno al nostro pianeta, ma c’è un’ulteriore condizione indispensabile affinché il fenomeno abbia luogo. Ovvero, che Sole, Luna e Terra siano perfettamente allineati tra piano equatoriale celeste e piano dell’eclittica.

Ma non è ancora finita qui: c’è un evento ancora più suggestivo che talvolta offre spettacolo nei nostri cieli. Si tratta dell’eclissi solare anulare, la quale ha come sua ragione d’esistere il fatto che il nostro satellite non ha un’orbita circolare, bensì leggermente ellittica. Questo significa che la distanza tra la Luna e la Terra non è sempre uguale. Quando si trova all’apogeo, ovvero nel punto più lontano da noi, il satellite ha un diametro angolare minore rispetto a quello del Sole. E, passando davanti a quest’ultimo, non riesce ad oscurarlo completamente.

Quello che vediamo è a dir poco affascinante. La Luna inizia dapprima ad avvicinarsi al disco solare, coprendolo parzialmente mentre continua ad orbitare attorno alla Terra, per poi entrare completamente all’interno del Sole e venirne inglobata. È a questo punto che, ai nostri occhi, appare una Luna circondata da un anello luminoso: quello che gli astronomi chiamano eclissi solare anulare. Il fenomeno dura poco, perché il nostro satellite prosegue nel suo viaggio e, pian piano, lascia il disco solare nuovamente scoperto. Ed è proprio questo che si verificherà nei prossimi giorni.

Quando e dove vedere l’eclissi solare

Il calendario astronomico del 2023 vede spiccare l’eclissi solare tra i tanti altri eventi che hanno già incuriosito milioni di persone in tutto il mondo – o che lo faranno da qui sino alla fine dell’anno. Questo fenomeno si verificherà il prossimo sabato 14 ottobre, ma purtroppo non tutti potremo vederlo. La Luna passerà davanti al Sole e ne sarà completamente inglobata dando vita ad un’eclissi anulare che sarà visibile solamente in alcune parti dell’Oregon, della California, del Nevada, dello Utah, dell’Arizona, del Colorado, del New Mexico e del Texas, ma anche in alcune zone dell’America centrale e meridionale.

Nel resto degli Stati Uniti e dell’America in generale, quella che si ammirerà in cielo non sarà altro che una “semplice” eclissi solare parziale, comunque di grande fascino. La NASA consiglia, ai tanti curiosi che vorranno assistere al fenomeno, di proteggersi gli occhi con un visore fornito di appositi filtri solari, evitando i classici occhiali da sole o il fai da te, che potrebbero danneggiare seriamente la vista. Ciò vale anche per chi sarà così fortunato da godersi l’eclissi solare anulare, dal momento che – nel culmine del suo splendore – la Luna sarà circondata da un anello di Sole che potrebbe creare problemi alla salute degli occhi.