La serie comedy Loot – Una fortuna avrà una terza stagione

La seconda stagione è stata un successo, e dunque via libera: Loot – Una fortuna avrà anche una stagione 3. La notizia del rinnovo è stata data in questi giorni da Apple TV+, piattaforma di streaming su cui sono già disponibili i primi due cicli di episodi di questa serie comedy interpretata e prodotta esecutivamente dalla cinque volte vincitrice dell’Emmy Maya Rudolph.

Nella seconda stagione di Loot il pubblico ha visto la protagonista Molly Wells (interpretata da Maya Rudolph, appunto) divorziare dal miliardario John Novak (interpretato da Adam Scott) e ritrovarsi a capo della propria organizzazione filantropica, la Wells Foundation.

Concentrata sulle attività di beneficenza della fondazione, Molly è favolosamente single (anche se non molto indipendente) e ha rinunciato alle relazioni. Intanto, prova faticosamente a tenere fede alla promessa, fatta pubblicamente, di donare tutta la sua immensa fortuna.

Al suo fianco per fortuna c’è sempre il fidato assistente Nicholas (Joel Kim Booster), che intanto rinforza la sua amicizia con Howard (Ron Funches). La direttrice della fondazione Sofia Salinas (Michaela Jaé Rodriguez) ha invece visto la sua rigidissima etica del lavoro entrare in crisi dopo l’incontro con il carismatico Isaac (O-T Fagbenle), architetto amico di Molly.

Nel frattempo, Arthur (Nat Faxon) prova a dimenticare i propri sentimenti per Molly con un nuovo atteggiamento un po’ spregiudicato, ma anche vagamente patetico.

Qui alcune foto della seconda stagione:

Even on a budget, you can’t downsize Molly Novak’s dreams.

Maya Rudolph returns for season 2 of Loot on April 3. pic.twitter.com/fpNlR8in1I

— Apple TV (@AppleTV) February 5, 2024