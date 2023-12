È colpa mia 2, le anticipazioni sul secondo film

Fonte foto: Prime Video

Il film Original spagnolo È colpa mia? (Culpa mía è il titolo originale) è uscito su Prime Video lo scorso giugno, riscuotendo un certo successo: il film è infatti entrato nella Top 10 dei titoli più visti in oltre 190 Paesi, inclusi Stati Uniti, Australia, India e Francia. Non è passato molto tempo, dunque, prima che la piattaforma confermasse la produzione di due sequel: È colpa tua? e È colpa nostra?. Tutti e tre i film sono tratti dalla trilogia di best-seller Culpables, firmata da Mercedes Ron. Proprio l’autrice dei romanzi recentemente ha fornito qualche (piccola) anticipazione sui due sequel, che arriveranno prossimamente su Prime Video.

Culpables, cosa sappiamo dei sequel

Nei due sequel È colpa tua? e È colpa nostra? i protagonisti saranno ancora una volta Nicole Wallace (già vista in Skam Spagna e Parot) nei panni di Noah e Gabriel Guevara (visto in Domani è oggi e Hit) in quelli di Nick.

Nel primo film, È colpa mia?, Nick e Noah si conoscono quando la madre di lei e il padre di lui decidono di compiere un passo ulteriore nella loro relazione andando a vivere insieme. I due giovani si ritrovano così a essere fratellastri, ma la forte attrazione che provano una per l’altro li porta presto a domandarsi se ciò che desiderano è giusto o sbagliato, se vada assecondato o represso.

Dopo le tormentate vicissitudini del primo film, la trama di È colpa tua? vedrà Noah e Nick ormai uniti da un legame più saldo, che all’attrazione fisica intreccia anche il sentimento. Le loro vite sono però a un bivio: Nick inizia a lavorare, Noah va all’università e, come se non bastasse l’opposizione dei genitori alla loro unione, ci sarà anche un’ex fidanzata in cerca di vendetta a minare le fondamenta del loro rapporto.

È colpa tua?, chi c’è di nuovo nel cast

Nel cast del secondo film della trilogia tornano anche altri attori che il pubblico ha già conosciuto in È colpa mia?, tra cui Eva Ruiz nei panni di Jenna e Victor Varona e Felipe Londoño in quelli di Lion e Luca.

Ci sono anche alcune new entry nel cast: Alex Béjar e Javier Morgade saranno Michael e Briar, due nuovi compagni di università di Noah; Gabriela Andrada sarà Sofia, una collega di Nick; e Fran Morcillo sarà invece Simon.

È colpa tua, cosa ha detto Mercedes Ron

È colpa tua? e È colpa nostra?, entrambi in fase di produzione, saranno diretti da Domingo González, già regista del primo film, che sarà ancora sceneggiatore insieme a Sofía Cuenca. Parlando del secondo film, l’autrice Mercedes Ron ha recentemente anticipato che molto probabilmente sarà necessario fare qualche cambiamento rispetto alla trama dei libri. I fan più intransigenti della trilogia di romanzi sono avvisati! Ron ha però assicurato che queste modifiche (di cui non ha fornito alcun dettaglio) non influenzeranno la trama. «Sono certa che anche il secondo film vi piacerà tantissimo», ha aggiunto.

È colpa mia 2, qual è la data di uscita?

Le riprese dei sequel È colpa tua? e È colpa nostra? sono iniziate ufficialmente alla fine di agosto 2023: la produzione dei due film sta avvenendo in contemporanea. La data di uscita del secondo film non è ancora nota, ma è probabile che il pubblico potrà vederlo su Prime Video già nel 2024.