E' confermato: Samsung Galaxy Fit 3 in arrivo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Continuano a spuntare in rete nuove interessantissime indiscrezioni sul Samsung Galaxy Fit 3, erede naturale del Samsung Galaxy Fit 2 (in foto), risalente ormai al 2020.

Le conferme al riguardo sono poche ma da quel che sappiamo è evidente che Samsung ha intenzione di alzare l’asticella, migliorando molti dei dettagli visti sul precedente device, nel tentativo forse di portare sul mercato un fitness watch economico ma con tante caratteristiche interessanti che potrebbero attirare l’attenzione degli utenti.

Samsung Galaxy Fit 3: cosa sappiamo

Le informazioni sul Samsung Galaxy Fit 3 sono ancora piuttosto frammentate ma, stando a quanto condiviso da Windows Report, questo nuovo fitness watch dovrebbe avere un display AMOLED significamene più grande rispetto al precedente Galaxy Fit 2, cosa che potrebbe migliorare non di poco l’usabilità del dispositivo.

Sempre secondo le indiscrezioni, il dispositivo dovrebbe avere anche una memoria integrata che l’utente potrà utilizzare per archiviare la propria musica preferita, ma non sono ancora disponibili informazioni più accurate al riguardo.

Grazie alle certificazioni TÜV Rheinland e BIS (Bureau of India Standards) è possibile conoscere qualche detaglio in più sul device, che avrà un singolo tasto laterale, da utilizzare probabilmente per muoversi nel menu per attivare le diverse funzioni disponibili.

Sarà presente anche un sensore per il battito cardiaco, ma non è chiaro se il Samsung Galaxy Fit 3 avrà anche altri sensori dedicati al monitoraggio dei parametri vitali, primo fra tutti quello per la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Stando sempre alle certificazioni ufficiali sappiamo che il cinturino del dispositivo non sarà rimovibile, cosa che potrebbe limitare le opzioni di personalizzazione per gli utenti.

Poi sappiamo che la batteria sarà da 200 mAh, molto più capiente rispetto a quella del precedente Galaxy Fit 2, e avrà la ricarica da 5 W.

Secondo altri rumor, condivisi da 91mobiles, il sistema operativo del dispositivo non sarà Wear OS: Samsung che potrebbe optare per qualcosa di più semplice e leggero, anche se così facendo gli utenti dovranno dire addio alla possibilità di scaricare nuove applicazioni. Del resto, il precedente modello aveva al suo interno già tutto il necessario per monitorare parametri vitali e attività fisica, per cui anche questa nuova versione potrebbe replicare le funzionalità del passato (magari aggiungendone di nuove).

Infine, dalla stessa fonte provengono anche altre indiscrezioni relative alla presenza del GPS a bordo, cosa che permetterà agli utenti di utilizzare il firtness watch per gli allenamenti senza dover necessariamente avere lo smartphone con sé per tracciare i percorsi.

Samsung Galaxy Fit 3: quando arriva

Al momento non c’è una data d’uscita confermata per il Samsung Galaxy Fit 3 ma, secondo diverse indiscrezioni, il colosso sudcoreano avrebbe già in programma un evento a gennaio 2024 per presentare i suoi nuovi device, inclusi i futuri Samsung Galaxy S24. A fronte di questo, non si esclude che durante l’evento possa trovare posto anche questo fitness watch.

Difficile al momento fare delle ipotesi sul prezzo. Il precedente Galaxy Fit 2 è arrivato sul mercato a 59 dollari, ma visti tutti i (potenziali) miglioramenti del Fit 3 non si esclude che Samsung decida di aumentare il costo del nuovo modello.