È tornata la serie tv che racconta le eccellenze del vino italiano

Fonte foto: Sky

È tornata su Sky e in streaming su NOW con nuove puntate B.E.V.I. – L’Arte del Vinificare, la docuserie che racconta l’eccellenza vinicola italiana. La quarta stagione debutta oggi, 24 settembre, e fino alla fine di novembre racconterà protagonisti e luoghi della vinificazione. Come nelle stagioni precedenti, l’intento è quello di unire l’arte, la passione, la creatività e l’artigianalità nel mondo del vino. I luoghi in cui i protagonisti della docuserie vinificano, infatti, spesso sono delle vere chicche di design o nascondono opere d’arte contemporanea.

La docuserie BEVI e il connubio tra arte e vino

Le cantine in cui oggi si produce il vino, in Italia, non hanno più solo uno scopo funzionale, ma hanno anche l’ambizione di definire l’immagine del prodotto attingendo al mondo dell’arte, della cultura e del design. Lo si nota fin dalla prima puntata, dal titolo 200 anni di terroir eno-culturale, in onda il 24 settembre su Sky Arte e in streaming su NOW.

Siamo in Sicilia, a Bagheria. Qui Duca di Salaparuta, per celebrare i 200 anni di storia dell’azienda, ha intrapreso un progetto enoculturale per valorizzare il territorio, dove il patrimonio artistico e le ville storiche convivono con il frutto della cementificazione selvaggia del secolo scorso. Le nuove etichette dei vini della cantina sono diventate vettori di arte, dal momento che raffigurano le opere di artisti quali Renato Guttuso, Mimmo Pintacuda ed Emilio Murdolo.

Tutte le puntate di BEVI quarta stagione

Il 1° ottobre va in onda Unconventional Franciacorta. La protagonista è la cantina di Contadi Castaldi, in Lombardia, che è stata realizzata in quella che una volta era un’antica fornace. La terza puntata, che si intitola L’arte, il vino e il Rinascimento del territorio, va in onda martedì 8 ottobre. Si parla prima della Tenuta Bocca di Lupo in Puglia, che ha intrapreso un importante progetto di Rinascimento del territorio; e poi della particolare cantina realizzata da Marcello Zaccagnini a Bolognano, un piccolo borgo nel cuore dell’Abruzzo.

La quarta puntata L’Oasi del vino, in onda da martedì 15 ottobre, torna in Sicilia con le sorelle Sala (nella foto), che portano nel futuro l’esperienza vitivinicola di quattro generazioni della famiglia con Gorghi Tondi. Bollicine di famiglia, la quinta puntata, va in onda da martedì 22 ottobre: siamo ancora in Franciacorta, dove Franco Ziliani e Guido Berlucchi hanno cambiato il destino del territorio.

L’eleganza in una bottiglia, la sesta puntata, va in onda da martedì 29 ottobre e si divide tra Piemonte e Puglia. A Piobesi d’Alba, nel Roero in Piemonte, si racconta di una tra le più storiche aziende vitivinicole italiane, Tenuta Carretta. Spostandosi in Puglia, invece, diventa protagonista la storia della Leone de Castris, cantina fondata nel 1665.

Archienologia: la celebrazione del vino, la settima puntata, narra progetto e vita della famiglia Bosoni, Cantine Lunae, un gioiello di architettura e design in Liguria. Nella stessa puntata c’è spazio poi per la Cantina Kurtatsch, progetto architettonico di grande impatto che si integra con lo scenario meraviglioso delle Alpi trentine

È girata in Trentino Alto-Adige anche l’ottava puntata – La terra, l’anima del nostro mestiere – in onda da martedì 12 novembre. I protagonisti sono i Marchesi Guerrieri Gonzaga, storici proprietari e viticoltori a San Leonardo che hanno scritto la storia del vino di qualità in Trentino.

Eccellenza per vocazione, la nona puntata, va in onda da martedì 19 novembre ed è dedicata a varie dimore del vino del nostro tempo, caratterizzate da forme architettoniche virtuose che racchiudono opere d’arte contemporanea. Il lieto fine, la decima e ultima puntata, in onda da martedì 26 novembre ed è un viaggio appassionante attraverso l’Italia alla scoperta delle cantine storiche, dell’eccellenza vinicola italiana e dei territori della viticoltura.

Dove vedere B.E.V.I. – L’arte del vinificare

B.E.V.I. – L’arte del vinificare è prodotto da ArtLouder in collaborazione con Vinitaly and The City. La quarta stagione della docuserie esce da martedì 24 settembre 2024 alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW. È disponibile on demand.